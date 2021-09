Kena: Bridge of Spirits - Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Kena: Bridge of Spirits ist das große Abenteuer der kleinen Kena, die es in ein atmosphärisch packendes Action-Adventure verschlägt.

In einer kompakten und niemals übermäßig aufgebläht wirkenden Spielwelt erkundet, kämpft und rätselt ihr, wie es sich für Action-Adventures gehört. Außerdem appelliert das Spiel (maßvoll) an den Sammlertrieb: mit kleinen niedlichen Wesen namens Rott, die euch bei Rätseln und in den Kämpfen zur Seite stehen. Falls dabei Probleme aufkommen, ist unsere Komplettlösung zu Kena: Bridge of Spirits die beste Anlaufstelle.

Wir führen euch durch die Story des Spiels, erfüllen alle dafür nötigen Ziele, besiegen die Bosse und lösen alle Rätsel.