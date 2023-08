Baldur's Gate 3: Darum ist die lange Rast wichtig.

Fans von Baldur's Gate 3 machen sich Sorgen über einen bestimmten Punkt in "der Mitte von Akt drei", was Diskussionen über eine potenzielle Anomalie im narrativen Design des Spiels ausgelöst hat.

In einem Beitrag im offiziellen Subreddit schreibt Neville_Lynwood über die Auswirkungen, die das Vermeiden einer langen Rast im Rollenspiel hat.

Kann Probleme lösen

Darin heißt es, dass das Unterlassen der langen Rast den Fortschritt behindern könnte, da Larian verschiedene Ereignisse, Begleiterquests, Romanzen und Ereignisse der Hauptstory von einer langen Rast abhängig macht.

Was Spielerinnen und Spieler unter anderem davon abschreckt, ist der Verlust temporärer Buffs und Elixiere bei einer langen Rast.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3:

Der Verzicht auf diese große Pause kann aber nach Berichten mancher Spielerinnen und Spieler die narrative Entwicklung stören und Fehler auslösen. Neville_Lynwood schlägt daher vor, regelmäßig eine lange Rast einzulegen, auch wenn sie nicht notwendig sind, um wichtige Story-Entwicklungen auszulösen.

Umgekehrt könne das, wenn es nicht gemacht wird, zu "allen möglichen Arten von Bugs" führen: "Ich muss sagen, dass ich selbst nur sehr wenige Probleme hatte, aber wenn ich lese, was anderen passiert, und sehe, wie das Spiel damit umgeht, denke ich, dass eine fehlende lange Rast wahrscheinlich eine der Hauptursachen ist", schreibt Neville_Lynwood.

"Wenn ihr nicht gerade einen temporären Stärkungszauber oder ein Elixier unbedingt behalten möchtet, solltet ihr regelmäßig lange Pausen einlegen, auch wenn ihr sie nicht braucht. Jedes Mal, wenn es einen Fortschritt in der Hauptgeschichte oder eine Entwicklung eines Begleiters gibt, solltet ihr eine Pause einlegen."

"Es ist, als würde man jeden Tag seinen E-Mail-Posteingang leeren, anstatt zuzulassen, dass sich die E-Mails stapeln und ein Chaos verursachen, wenn man schließlich versucht, einer Korrespondenz zu folgen."

Andere Spielerinnen und Spieler merken wiederum an, dass das Spiel in vielen Dialogen eher dazu verleitet, keine lange Rast durchzuführen, da die Aufgaben zeitkritisch erscheinen. Ihrer Ansicht nach könnte es dazu führen, dass man so bestimmte Gelegenheiten und Quests verpasst.

Als mögliche Lösung dafür schlägt Neville_Lynwood vor, dass Larian die Empfehlung zu einer Pause als Pop-Up-Benachrichtigung ins Spiel integriert, damit Fans Pausen einlegen, über die Geschehnisse reflektieren und der Fortschritt nicht gestört wird.

Wie haltet ihr das mit der langen Rast in Baldur's Gate 3?

