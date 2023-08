Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht für PS4 und Xbox One? Keine Sorge, auch die Last-Gen wird bedient.

Über das vergangene Wochenende hinweg gab es einige Spekulationen darüber, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 möglicherweise nicht mehr für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen könnte

Mehrere Faktoren trugen dazu bei: Activisions Trailer für Modern Warfare 3 vermieden jegliche Erwähnung von Plattformen, einschließlich des kürzlich veröffentlichten Makarov-Trailers.

Wenig Aussagen von offizieller Seite

Offiziell hielt sich Activision Blizzard ebenfalls ungewöhnlich bedeckt zu den Plattformen und dem führenden Entwicklungsstudio (angeblich Sledgehammer Games).

TheGamingRevolution stellte wiederum fest, dass im Microsoft Store für Xbox ausschließlich die Xbox Series X/S erwähnt wurde. Zwischenzeitlich wurde das aber aktualisiert und auch die Xbox One wird als Plattform aufgeführt.

Indes wurden bei einem Trailer auf dem PlayStation-YouTube-Kanal sowohl PS4 als auch PS5 im Titel genannt, was einige dazu veranlasste, darüber zu spekulieren, dass der Shooter alleine für die Xbox One nicht mehr erscheint.

Mittlerweile herrscht aber Klarheit und im Grunde hat sich nichts gegenüber dem vorherigen Teil geändert.

Wie IGN berichtet, erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3 weiterhin auch für Xbox One und PlayStation 4. Also kein Grund zur Panik, falls ihr noch keine der neuen Konsolen habt.

So richtig offiziell vorgestellt wird Modern Warfare 3 erst am 17. August 2023, es erscheint am 10. November 2023.

