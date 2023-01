Dead Space Remake: Vorbesteller bekommen Teil zwei auf Steam gratis dazu.

Wer sich das kommende Remake von Dead Space auf Steam vorbestellen möchte oder das bereits hat, bekommt jetzt einen kleinen Bonus dazu.

Vorbestellerinnen und Vorbesteller erhalten auf Steam jetzt ein Exemplar von Dead Space 2 als kostenloses Extra dazu.

Direkt weiterspielen

Wenn ihr das Remake dann durchgespielt habt, könnt ihr die Story also direkt fortsetzen – auch wenn das dann nicht mehr ganz so hübsch aussieht wie in der Neuauflage.

Für das Remake hat EAs Motive Studio das Original von Grund auf neu in der Frostbite Engine entwickelt und einige Dinge modernisiert. Bei vielen anderen Aspekten bleibt man jedoch dem Original treu.

Übrigens: Dead Space 2 kostet normalerweise noch 16,79 Euro auf Steam. Bei Sales geht der Preis zwar deutlich nach unten, ein paar Euro könnt ihr so bei einer Vorbestellung aber dennoch sparen.

Das Dead Space Remake erscheint am 27. Januar 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.