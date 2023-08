Diablo 4: Blizzard sperrt Spieler, die den Season-Exploit ausnutzen.

Blizzard ergreift strenge Maßnahmen gegen Spielerinnen und Spieler, die einen Season-Exploit in Diablo 4 ausgenutzt haben.

Laut Berichten von Fans im Subreddit des Spiels verfolgt Blizzard eine Null-Toleranz-Politik gegenüber denjenigen, die versuchen, Gegenstände von nicht-saisonalen Charakteren auf saisonale Charaktere zu übertragen.

Keine Toleranz

In einem Beitrag mit dem Titel "PSA - Blizzard IS INDEED banning people for the seasonal exploit bug" berichtet ein User davon, dass ein Freund aufgrund dieses Exploits gesperrt wurde.

Anfangs führte Blizzard den Grund für den Bann irrtümlicherweise auf den Kauf von Gold zurück, klärte aber später auf, dass es tatsächlich aufgrund des Exploits geschah.

Der Beitrag löste eine Diskussion aus, bei der viele andere über ähnliche Sperrungen berichteten, wobei viele hier Blizzards Standpunkt in dieser Angelegenheit zustimmen.

Viele der Kommentatoren stimmen darin überein, dass diejenigen, die solche Exploits ausnutzen, den Zugriff auf das Spiel verlieren sollten.

Seht ihr das ähnlich?

