Schatzgoblins in Diablo 4 werden ihrem Namen bald gerecht und geben besseren Loot

Schatzgoblins sorgen in Diablo 4 für einen kleinen Loot-Boost. Sobald ihr die kleinen Racker tötet, bevor sie entkommen, könnt ihr all ihre Gegenstände und Ressourcen einsammeln. Aktuell ist die Jagd auf die vollgepackten Goblins jedoch nicht so lohnend, wie sie sich eigentlich anfühlen sollte. Das liegt vor allem an der Art der fallen gelassenen Beute.

Blizzard bufft den Loot der Schatzgoblins

In Patch 1.1.1 soll sich das aber ändern. Um den faden Geschmack des langweiligen Loots loszuwerden, würzt Blizzard im kommenden Update ein wenig nach. Ab dem 8. August erhaltet ihr für das Töten der Schatzgoblins dann zumindest einen garantierten legendären Gegenstand.

"Wenn man keinen legendären Gegenstand von einem 'Schatzkobold' erhält, kann sich das schlecht anfühlen", so Associate Director Joseph Piepiora während eines kürzlichen Livestreams. Bald soll es sich dann mehr lohnen, einem solchen Goblin nachzulaufen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Diablo 4:

Pferde in Diablo 4 erhalten einen Buff und können bald kleine Barrikaden zerstören

Diablo 4: Spieler nutzen alten Trick, um den Schlächter zur Strecke zu bringen

Diablo 4: Patch 1.1.1 kommt vor allem Barbaren und Zauberern zugute

Auch hier handelt es sich nur um einen kleinen Schritt, der die Erfahrung in Diablo 4 ein wenig anhebt. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Apropos: Pferde können mit dem Update dann auch Barrikaden durchbrechen und bringen euch so mit weniger nervigen Hindernissen ans Ziel.