Diablo 4: Dieser riesige Fleischberg ist der wohl größte Schlächter im Spiel

Je größer, desto besser? Das trifft im Leben nicht immer zu doch in Diablo 4 wirken besonders große Gegner ziemlich einschüchternd. Ein Spieler ist nun über einen seltenen riesigen Schlächter gestoßen, den er seinen Mitmenschen und -spielern nicht vorenthalten wollte.

Schlecht für euch, Schlächter für das Internet

Das Interesse an diesem monströsen Schlächter ist so groß wie der Gegner selbst. Reddit-Nutzer Ironheart_777 zeigt seine Entdeckung auf der Plattform und alle staunen über diesen tödlichen Feind in Übergröße.

Und ihr dachtet noch, der normale Schlächter wäre ein dicker, schwerfälliger Brocken. Hier seht ihr den wahren Schlächter-König:

Ironheart_777 berichtet in seinem Post, dass er mit ein paar Freunden in einem Albtraum-Dungeon unterwegs war, als sie auf den mächtigen Schlächter trafen, der ihnen einen Schrecken einjagte. Trotz ihrer Verwirrung erinnerten sich die Spieler an das Screenshot-Tastenkürzel und hielten diesen seltenen Moment fest.

Nutzer vermuten, dass dieser Schlächter durch die Modifikatoren für die Albtraum-Dungeons so massiv ausfallen. So soll der Midifikator "Avenger" dafür sorgen, dass Schaden und Größe eines Feindes zunehmen, wenn Monster in der Nähe getötet wurden.

Auch interessant ist, dass sich der riesige Schlächter zunächst im Schatten versteckte und sich erst zeigte, nachdem sich der Reddit-Nutzer und seine Truppe durch allerlei kleine Monster gekämpft hatten. So konnte der Schlächter immer massiver werden und schließlich als Koloss vor die Truppe treten.