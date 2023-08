Diablo 4 erhält neuen Patch: Nerfs für harte Gegner kommen am 29. August

Nächste Woche erscheint Patch 1.1.3 für Diablo 4 auf allen Plattformen, am 29. August 2023, um genau zu sein. Was euch in diesem neuen Update erwartet, für das sich Blizzard euer Feedback zu Herzen genommen hat, lest ihr hier.

Diablo 4 macht Spielern das Leben etwas leichter

Besonders auf höheren Weltstufen sollen euch Crowd-Control-Effekte weniger oft und für einen kürzeren Zeitraum beeinflussen und ihr sollt mehr Zeit erhalten, um euch nach diesen Effekten zu erholen. Auch auf andere Weise macht es euch Blizzard ab dem 29. August etwas leichter.

So sollen feuerverzauberte Monster 20 Prozent weniger Schaden austeilen, kälteverzauberte Elitegegner, die schnell hintereinander angreifen, lösen ihre Kälteverzauberung nun nicht mehr mit jedem Treffer aus. Zusätzlich könnt ihr den Betäubungsfähigkeiten des Kannibalenverschlingers besser ausweichen.

Die Abklingzeit der Eissäulen des Kälte-Ziegenmenschen wurde erhöht, während die Unterkühlmenge der Eissäulen des Kälte-Ziegenmenschen erhöht wurde. Einfacher macht es auch die Änderung des Nangari-Schlangenauges, dessen Betäubungsdauer von 1,5 auf 1,25 Sekunden verkürzt wurde.

Weitere Gegner machen weniger Schaden und einige Bugs werden gefixt. Hier sind die vollen Patch-Notizen.