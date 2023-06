Diablo 4: Fans erzielen möglichen Durchbruch bei der Suche nach einem Kuh-Level.

Die Suche nach einem offiziell nicht vorhandenen Kuh-Level in Diablo 4 geht munter weiter.

Fans haben mittlerweile ein vermeintliches Ritual entdeckt, das ihrer Ansicht nach zu einem Kuh-Level führen könnte. Es gibt da aber mögliche Probleme.

Was ist dafür erforderlich?

So richtig weiß niemand, ob es überhaupt möglich ist, besagtes Ritual durchzuführen. Und es bleibt weiter unklar, ob ein solcher Level überhaupt vorhanden ist.

Die Bemühungen konzentrieren sich aktuell auf einen Brunnen in Ked Bardu, der von Ochsenstatuen umgeben ist. Klickt eine davon an und ihr erhaltet eine Nachricht über Opfergaben für die "Oxen Gods".

Spielerinnen und Spieler sind jetzt auf der Suche nach möglichen Items dafür. Dank Datamining glaubt man, dass dafür Items wie Metallic Fragment, Bloody Wooden Shard und Musty Tome erforderlich sind. Die beiden Letzteren sind Anspielungen auf Items aus dem zweiten Teil, die dort erforderlich waren, um zum Kuh-Level zu gelangen: Wirt's Leg und Tome of Town Portal.

Bisher wurden entsprechende Items nicht gefunden, Texte in den Spieldateien deuten aber an, dass sie bei einem bestimmten World-Event auftauchen könnten, das in verschiedenen Regionen der Map stattfinden kann. Weitere Informationen deuten an, dass man diese Items dann bei dem Brunnen gegen einen geheimen Schlüssel eintauscht. Der soll wiederum eine Tür zu einem Haus mit Portal zum Kuh-Level öffnen.

Das klingt ganz schön konkret für etwas, das im Spiel nicht existieren soll. Ohne das entsprechende Event und die Items lässt sich das aber natürlich bisher nicht beweisen. Aber ihr könnt sicher sein, dass die Suche weiterläuft.