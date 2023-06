Diablo 4: Glückstreffer und Glückstrefferchance erklärt – So funktionieren Lucky Hits

Wie funktionieren Glückstreffer in Diablo 4? Bevor wir ins Detail gehen, müsst ihr wissen, dass Glückstreffer und Glückstrefferchance zwar nicht das Gleiche, aber zwei Seiten derselben Medaille sind, die - wie kritische Trefferchance und kritischer Trefferschaden – ineinandergreifen. Das Ganze Glückstreffer-System funktioniert nach dem "WENN-DANN-Prinzip"! Also WENN ihr einen Glückstreffer auslöst, DANN passiert dies und das. Das "WENN" ist der Glückstreffer, den ihr mit einer bestimmten Chance durch spezifische Fertigkeiten auslösen könnt. Je höher die Glückstrefferchance, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Glückstreffer auszulösen

Das "DANN" ist ein zusätzlicher Effekt, der bei einem Glückstreffer ausgelöst wird. Um welchen Effekt es sich beim "Dann" genau handelt, muss durch spezielle Fertigkeiten, definiert werden, sonst passiert bei einem Glückstreffer einfach gar nichts.

Wie werden Glückstreffer ausgelöst? Glückstreffer durch entsprechende Fertigkeiten ausgelöst. Jede Klasse in Diablo 4 hat ein paar dieser aktiven Fertigkeiten und passiven Talente im Talentbaum zur Auswahl, die eine bestimmte Glückstrefferchance haben (wird im Beschreibungstext in der Regel in der zweiten Zeile nach der Menge der erzeugten Ressource angezeigt). Üblicherweise handelt es sich dabei um eher schwächere Fertigkeiten, die durch die Glückstrefferchance-Komponente wieder interessanter und stärker werden sollen. Beispielsweise haben alle Basisfertigkeiten von allen Klasse stets eine Glückstrefferchance zwischen 10 % bis 50 %.

Wie erhöht man die Glückstrefferchance? Fertigkeiten und Talenten mit festen Glückstrefferchancen stellen die primäre Quelle dar, doch darüber hinaus könnt ihr durch magische (blau), seltene (gelb) und legendäre (orange) Ausrüstungsgegenstände (Ringe, Handschuhe und Zauberer-Fokus) mit dem Wert / Affix "+X% Glückstreffer Chance" eure Glückstrefferchance verbessern. Außerdem gibt es ein paar Aspekte, Paragon-Felder und einzigartige Gegenstände, die Glückstrefferchance erhöhen. Diese zusätzlichen Glückstrefferchancen werden immer allesamt addiert und fungieren dann als Multiplikator für die Chance der oben beschriebenen Fertigkeiten und passiven Talente. Glückstrefferchance durch Aspekte Aspekt Kategorie Klasse Glückstrefferchance Glücksbringender Aspekt Vielseitig Barbar Eure Glückstrefferchance ist um [12 - 20]% erhöht, solange alle Schadensboni der zentralen passiven Fertigkeit Wandelndes Arsenal aktiv sind. Aspekt der Gunst Vielseitig Zauberer Eure Glückstrefferchance ist um bis zu [10 - 20]% erhöht, solange Ihr eine aktive Barriere habt. Glückstrefferchance durch Paragon-Knoten Klasse Knoten Glückstrefferchance Zauberer Legendärer Knoten: Eiskaltes Schicksal Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner Kälteschaden zufügt, erhöht sich Eure Glückstrefferchance 5 Sek. lang um 1 %, bis maximal 15 %. Zauberer Magischer Knoten +2,5 % Glückstrefferchance Zauberer Seltener Knoten: Vorteil 12,0 % Widerstand gegen: Kälte

+5,0 % Glückstrefferchance

Bonus: Zusätzlich 12,0 % Widerstand gegen: Kälte bei Erfüllung der Voraussetzungen: 200 Intelligenz Einzigartige Gegenstände mit Glückstrefferchance Einzigartiger Gegenstand Gegenstand-platz Glückstrefferchance Umarmung der Mutter Ring +[2,1 - 3,5]% Glückstrefferchance Ring der Sternenlosen Himmel Ring +[2,1 - 3,5]% Glückstrefferchance Gohrs Vernichtende Greifer Hände +[3,0 - 6,5]% Glückstrefferchance Beinschienen der Leeren Gruft Füße +[3,2 - 6,0]% Glückstrefferchance mit Schaden des Typs Schatten Gugel des Namenlosen Kopfschutz Eure Glückstrefferchance gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, ist um [15 - 25]% erhöht. Asharas Khanjar Waffe (Dolch) +[3,0 - 6,5]% Glückstrefferchance Brandnarbe Waffe (Zauberstab) +6,0% Glückstrefferchance

+[3,2 - 6,0]% Glückstrefferchance mit Schaden des Typs Feuer Gebrüll aus den Tiefen Hände +[3,0 - 6,5]% Glückstrefferchance

Chance von bis zu +[4,5 - 8,0]% auf: Betäuben / Furcht Mendelns Ring Ring +[2,1 - 3,5]% Glückstrefferchance Einige einzigartige Gegenstände in Diablo 4 erhöhen eure Glückstrefferchance.

So definiert ihr, was bei einem Glückstreffer passiert (Glückstreffer-Effekte) Jede Klasse hat bestimmte Fertigkeiten und passive Talente im Talentbaum zur Auswahl, die einen Effekt auslösen, wenn ihr einen Glückstreffer landet. Ferner gibt es einige Ausrüstungsgegenstände, Aspekte und Paragon-Felder, die ebenfalls einen bestimmten Glückstreffer-Effekt haben können. Diese Effekte können alles Mögliche und Nützliche sein: mehr Schaden, Ressourcen-Generierung, Abklingzeitreduktion, Buffs für Euch, Debuffs auf Gegner, sofortiges Töten eines Monsters und so weiter. Mitunter gibt es sogar Fertigkeiten, die eine Glückstrefferchance und einen Glückstreffer-Effekt kombinieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch einmal ein paar Beispiele, welche Klasse welche Glückstreffer-Effekte im Talentbaum mitbringt. Glückstreffer-Effekte von Items findet ihr in der zweiten Tabelle. Glückstreffer-Effekte durch Item-Affixe Glückstreffer: +X% Chance, verletzte Nicht-Elitegegner hinzurichten (nur Waffen)

Glückstreffer: +X% Chance, Gegner zu immobilisieren

Glückstreffer: +X% Chance, Gegner bei einem kritischen Treffer zu verlangsamen

Glückstreffer: +X% Chance, Gegner zu verlangsamen

Glückstreffer: +X% Chance, Gegner bei einem kritischen Treffer zu betäuben

Glückstreffer: +X% Chance, Gegner zu verlangsamen

Glückstreffer: 5 % Chance, X zu heilen

Glückstreffer: Chance von bis zu X%, Gegner zurückzustoßen

Glückstreffer: Chance von bis zu X%, Gegner X Sekunden lang verwundbar zu machen Glückstreffer-Effekte durch Fertigkeiten Klasse Fertigkeit Effekt bei Glückstreffer Barbar Druckpunkt Eure Kernfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Barbar Erschütterung Fertigkeiten mit Wuchtwaffen verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 3 Sek. lang zu betäuben. Mit zweihändigen Wuchtwaffen erhöht sich die Chance auf 15 %. Druide Grausames Wolfsrudel Die Angriffe Eurer Wölfe haben eine Chance von bis zu 10 %, Euch Stählung in Höhe von 5 % Eures Basislebens zu verleihen. Druide Den Elementen ausgesetzt Eure Sturmfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 1,0 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Elektroschock Wenn Ihr Gegnern Blitzschaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 5 %, sie 3 Sek. lang bewegungsunfähig zu machen. Wenn das Ziel bereits bewegungsunfähig ist, erhöht sich sein erlittener Blitzschaden stattdessen um 6 %. Druide Schlechtes Omen Wenn Ihr einem verwundbaren, bewegungsunfähigen oder betäubten Gegner Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 10 %, dass ihn auch ein Blitzschlag trifft und ihm 55 % Schaden zufügt. Druide Irdene Macht Wenn Ihr Gegnern mit Erdfertigkeiten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 5 %, dass: Eure gesamte Geisteskraft wiederhergestellt wird

Eure Angriffe 5 Sek. lang garantiert kritische Treffer erzielen Diese Chance erhöht sich um: 10 % für kritische Treffer

10 %, wenn das Ziel betäubt, bewegungsunfähig oder zurückgestoßen ist. Totenbeschwörer Geschundenes Fleisch Euer Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 4 %, an der Position des Ziels eine Leiche zu erschaffen. Gegen Bosse verdoppelt sich diese Chance. Totenbeschwörer Verbessertes Altern Treffer bei von Altern betroffenen Gegner haben eine Chance von bis zu 10 %, sie 2 Sek. lang zu betäuben. Totenbeschwörer Abscheuliches Altern Treffer gegen von Altern betroffene Gegner haben eine Chance von bis zu 15 %, Eure aktiven Abklingzeiten um 1 Sek. zu reduzieren. Totenbeschwörer Vitalität entziehen Wenn Ihr Gegner mit Blutfertigkeiten trefft, besteht eine Chance von bis zu 25 %, Stählung in Höhe von 2,5 % Eures Basislebens zu erhalten. Totenbeschwörer Lähmende Dunkelheit Dunkelheitsfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 15 %, Gegner 1 Sek. lang zu betäuben. Jäger Konternde Rauchgranate Bei direktem Schaden gegen Gegner, die unter Rauchgranate leiden, besteht eine Chance von 25 %, die Abklingzeit um 1 Sek. zu reduzieren. Ist der Gegner verwundbar, wird die Abklingzeit stattdessen um 3 Sek. reduziert. Jäger Verbesserte Kälteinfusion Fertigkeiten mit Kälteinfusion verfügen über eine Chance von 30 %, Gegner 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Jäger Vermengte Kälteinfusion Kritische Treffer mit Fertigkeiten mit Kälteinfusion verfügen über eine Chance von bis zu 20 %, Gegner sofort 3 Sek. lang einzufrieren. Jäger Gemischte Giftinfusion Fertigkeiten mit Giftinfusion verfügen über eine Chance von 30 %, über Zeit die doppelte Menge an Giftschaden zu verursachen. Jäger Schattensturz Schattenschaden verfügt über eine Chance von bis zu 10 %, Gegner 0,5 Sek. lang zu betäuben. Jäger Anregung Es besteht eine Chance von bis zu 10 %, 8 Energie zu erhalten. Jäger Bestrafen Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 30 %, eine Explosion auszulösen, die ihm und Gegnern in der Nähe 23 % des ursprünglichen Schadens zufügt. Jäger Belastung Wenn Ihr einem Gegner, der von einer Fallenfertigkeit betroffen ist, direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von 25 %: die aktiven Abklingzeiten Eurer Fallenfertigkeiten um 20 % zu reduzieren

Blendgranaten zu hinterlassen, die explodieren, insgesamt 40 % physischen Schaden verursachen und Gegner 0,50 Sek. lang betäuben Zauberer Verzauberung: Frostnova Eure Beschwörungsfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 30 %, bei einem Treffer eine Frostnova auszulösen. Zauberer Verzauberung: Meteor Chance von bis zu 8 %, dass ein Meteor auf Gegner fällt. Zauberer Verzauberung: Kugelblitz Kritische Treffer verfügaen über eine Chance von bis zu 25 %, einen statischen Kugelblitz zu erzeugen. Zauberer Einklang der Elemente Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 5 %, die Abklingzeit einer Eurer defensiven Fertigkeiten abzuschließen. Kann nur einmal alle 10 Sek. auftreten. Zauberer Schockfrost Frostfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 3 %, Gegner einzufrieren. Zauberer Statische Entladung Kritische Treffer mit Schockfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 5 %, Knisternde Energie zu erzeugen. Zauberer Lähmende Flammen Eure Pyromaniefertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 5 %, Gegner 2 Sek. lang bewegungsunfähig zu machen. Diese Chance verdoppelt sich, solange Ihr gesund seid. Zauberer Eisige Brise Kälteschaden gegen verwundbare Gegner verfügt über eine Chance von bis zu 20 %, 5 Mana zu erzeugen. Zauberer Erschütterungen Schockfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 3 %, Gegner 3 Sek. lang zu betäuben. Zauberer Lawine Eure Frostfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 10 %, zu erwirken, dass der nächste Einsatz von Eissplitter, Gefrorene Kugel oder Blizzard kein Mana verbraucht und 40 % mehr Schaden verursacht. Bei verwundbaren Gegnern ist die Chance doppelt so hoch. Glückstreffer-Effekte durch Aspekte Aspekt Kategorie Klasse Effekt bei Glückstreffer Aspekt des geteilten Leids Vielseitig Allgemein Wenn Ihr einen Gegner trefft, der mit Kontrollverlusteffekten belegt ist, besteht eine Chance von bis zu [30 - 50]%, dass der Kontrollverlusteffekt auf einen weiteren, nicht betroffenen Gegner überspringt. Aspekt der Ahnenechos Offensiv Barbar Wenn Ihr Gegnern mit Sprung, Aufwühlen oder Wirbelwind Schaden zufügt, während Anrufung der Urahnen in Eurer Aktionsleiste ist, besteht eine Chance von [40 - 50]%, einen Urahnen zu beschwören, der dieselbe Fertigkeit einsetzt. Aspekt der Blutarmut Vielseitig Barbar Wenn Ihr blutenden Gegnern direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [20 - 30]%, sie 2 Sek. lang zu betäuben. Blutberserkers Aspekt Vielseitig Barbar Wenn Ihr einem Gegner mit einer Kernfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [22 - 40]%, die Dauer des Berserkermodus um 1 Sek. zu verlängern. Diese Dauer wird bei einem kritischen Treffer verdoppelt. Löschender Aspekt Ressource Barbar Ihr habt eine Chance von bis zu [30 - 50]%, 20 Wut zu erhalten, wenn Zerfleischen mindestens einem blutenden Gegner Schaden zufügt. Stahlberserkers Aspekt Defensiv Barbar Ihr habt eine Chance von bis zu 35 %, jedes Mal [134 - 268] Stählung zu erhalten, wenn Ihr im Berserkermodus direkten Schaden verursacht. Waffenmeisters Aspekt Vielseitig Barbar Eure Waffenbeherrschungsfertigkeiten verfügen über eine zusätzliche Aufladung. Glückstreffer: Wenn Ihr einem Gegner mit einer Waffenbeherrschungsfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von [32 - 50]%, ihn 2 Sek. lang zu betäuben. Aspekt der sanften Brise Ressource Druide Windschere hat eine Chance von bis zu [5 - 10]%, Eure Geisteskraft komplett wiederherzustellen. Überladener Aspekt Offensiv Druide Wenn Ihr Blitzschaden verursacht, besteht eine Chance von bis zu [10 - 20]%, das Ziel 3 Sek. lang zu überladen. Euer direkter Schaden an überladenen Zielen löst Impulse aus, die Gegnern in der Nähe 588 Schaden zufügen. Aspekt des entblößten Fleisches Ressource Totenbe-schwörer Wenn Ihr einen verwundbaren Gegner mit Euren Knochenfertigkeiten trefft, erhaltet Ihr eine Chance von bis zu 10 %, [30 - 50] Essenz zu generieren. Aspekt des Pfeilhagels Offensiv Jäger Eure Präzisionsfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 10 %, einen Pfeilhagel auf die Position des Gegners niedergehen zu lassen, der im Verlauf von 3 Sek. [907 - 1.134] physischen Schaden verursacht. Ihr könnt bis zu 5 aktive Pfeilhagel haben. Aspekt der berstenden Gifte Offensiv Jäger Kritische Treffer durch Fertigkeiten mit Giftinfusion haben eine Chance von bis zu 10 %, eine Giftlache zu erzeugen, die Gegnern in ihr im Verlauf von 3 Sek. [907 - 1.134] Giftschaden zufügt. Solange Ihr in der Lache steht, hat Eure Giftinfusion keine Abklingzeit und kein Aufladungsmaximum. Aspekt der abgeschöpften Verpflegung Defensiv Jäger Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner mit einer Kernfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [10 - 20]%, dass ein Heiltrank fallen gelassen wird. Sprengfallenstellender Aspekt Offensiv Jäger Wenn Ihr Gegnern, die unter Euren Fallenfertigkeiten leiden, direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [30 - 50]%, sie 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Eisalchemischer Aspekt Offensiv Jäger Wenn ein unterkühlter oder eingefrorener Gegner Schaden durch eine Fertigkeit mit Schatteninfusion erleidet, besteht eine Chance von bis zu 75 %, eine Explosion zu erzeugen, die dem Ziel und Gegnern in der Nähe [184 - 336] Kälteschaden zufügt und sie 15 % Sek. lang unterkühlt. Zerfleischers Aspekt Vielseitig Jäger Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [25 - 45]%, ihn 2 Sek. lang benommen zu machen. Giftalchemischer Aspekt Offensiv Jäger Wenn ein vergifteter Gegner Schaden durch eine Fertigkeit mit Schatteninfusion erleidet, besteht eine Chance von bis zu 75 %, eine toxische Explosion zu erzeugen, die dem Ziel und Gegnern in der Nähe im Verlauf von 5 Sek. [67 - 113] Giftschaden zufügt. Schattiger Aspekt Defensiv Jäger Kritische Treffer mit Präzisionsfertigkeiten haben eine Chance von bis zu [30 - 50]%, einen kostenlosen Schatten von Dunkler Schleier zu verleihen. Rachsüchtiger Aspekt Offensiv Jäger Wenn Ihr einen Gegner verwundbar macht, habt Ihr eine Chance von bis zu [30 - 50]%, 3 Sek. lang 3 % kritische Trefferchance zu erhalten, bis maximal 9 %. Zündelnder Aspekt Ressource Zauberer Verbrennungsschaden hat eine Chance von bis zu [5 - 10]%, 10 Mana wiederherzustellen. Glückstreffer-Effekte durch Paragon-Knoten Klasse Knoten Effekt bei Glückstreffer Barbar Legendärer Knoten: Dezimierer Bei Angriffen mit zweihändigen Hiebwaffen besteht eine Chance von 8 %, Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Legendärer Knoten: Einengende Ranken Naturmagiefertigkeiten verfügen über eine Chance von 15 %, den Gegner mit Ranken zu umschlingen, die ihn 2 Sek. lang bewegungsunfähig machen, vergiften und ihm im Verlauf von 4 Sek. 120 % des Basisschadens zufügen. Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer Seltener Knoten: Auslese Chance von bis zu +10,0 %, verletzte Nicht-Elitegegner hinzurichten

+2,5 % Angriffsgeschwindigkeit

Bonus: Zusätzlich Glückstreffer: Chance von bis zu +10,0 %, verletzte Nicht-Elitegegner hinzurichten bei Erfüllung der Voraussetzungen: 220 Intelligenz, 170 Geschicklichkeit (Zauberer) 180 Stärke (Jäger) 180 Willenskraft (Totenbeschwörer)

Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer Magischer Knoten Chance von bis zu +5,0 %, verletzte Nicht-Elitegegner hinzurichten Glückstreffer-Effekte auf einzigartigen Gegenständen Einzigartiger Gegenstand Gegenstandplatz Effekt bei Glückstreffer Andariels Antlitz Kopf Es besteht eine Chance von bis zu [15 - 20]%, eine Giftnova auszulösen, die Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 5 Sek. 1.890 Giftschaden zufügt. Fäuste des Schicksals Hände Chance von bis zu +[6,0 - 9,5]% auf: Benommen machen

Chance von bis zu 5 %, +[4,5 - 8,0]% Primärressource wiederherzustellen.

Chance von bis zu 5 %, +[100 - 159] Leben zu heilen.

Frostbrand Hände Chance von bis zu 5 %, +[4,5 - 8,0]% Primärressource wiederherzustellen.

Es besteht eine Chance von bis zu [15 - 25]%, Gegner 2 Sek. lang einzufrieren. Verhängnisbringer Waffe (Schwert) Chance von bis zu 5 %, +[100 - 159] Leben zu heilen.

Ihr habt eine Chance von bis zu [15 - 25]%, Gegnern in der Nähe 1.092 Schattenschaden zuzufügen und ihren verursachten Schaden 5 Sek. lang um 20 % zu verringern. Ramaladnis Opus Magnum Waffe (Schwert) Chance von bis zu 5 %, +[4,5 - 8,0]% Primärressource wiederherzustellen. Zorn von Harrogath Brust Ihr habt eine Chance von bis zu [20 - 40]%, die Abklingzeiten Eurer nicht-ultimativen Fertigkeiten um 1,5 Sek. zu verringern, wenn Ihr bei Elitegegnern Blutung verursacht. Hackbeil des Schlächters Waffe (Axt) Wenn Ihr einen Gegner kritisch trefft, habt Ihr eine Chance von bis zu 100 %, ihn 4 Sek. lang mit Furcht zu erfüllen und um [40 - 75]% zu verlangsamen. Sturmgebrüll Kopf Sturmfertigkeiten haben eine Chance von bis zu [15 - 25]%, Euch 4 Geisteskraft zu verleihen. Blutloser Schrei Waffe (Zweihandsense) Eure Dunkelheitsfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 100 %, bei eingefrorenen Zielen [2 - 5] zusätzliche Essenz zu erzeugen. Mendelns Ring Ring Solange Ihr mindestens 7 Diener habt, erhaltet Ihr: Glückstreffer: Es besteht eine Chance von bis zu 10%, all Eure Diener zu stärken, wodurch der nächste Angriff jedes Dieners explodiert und [2.520 - 3.360] physischen Schaden verursacht. Windmacht Waffe (Bogen) Treffer mit dieser Waffe verfügen über eine Chance von bis zu [10 - 20]%, doppelten Schaden zu verursachen und das Ziel zurückzustoßen. Schattenberührung Hände Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner mit einer Präzisions- oder Meuchelfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [20 - 30]%, einen Schattenklon zu beschwören, der Euren Angriff nachahmt. Stab des Endlosen Zorns Waffe (Stab) Chance von bis zu +[8,0 - 11,5]% auf: Verlangsamen Stab von Lam Esen Waffe (Stab) Chance von bis zu 5 %, +[4,5 - 8,0]% Primärressource wiederherzustellen. Handschuhe des Erleuchters Hände Chance von bis zu +[4,5 - 8,0]% auf: Betäuben Einige einzigartige Gegenstände in Diablo 4 bieten besondere Glückstreffer-Effekte, die bei einem Glückstreffer ausgelöst werden. Zurück zum Diablo 4: Glückstreffer und Glückstrefferchance Inhaltsverzeichnis