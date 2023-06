Diablo 4: Der beste Jäger Level Build – lasst mit Sperrfeuer Pfeile regnen

Der Sperrfeuer Jäger Level Build in Diablo 4 wurde von den ersten Nerfs verschont und ist damit eine der effektivsten Talentausrichtungen, um einen unkomplizierten Start ins Spiel zu erleben, und zugleich auch der Grundstein für den späteren "Sperrfeuer Jäger Endgame Build". Wie der Name bereits andeutet, verlässt man sich bei diesem Jäger Build hauptsächlich auf die Fernkampfwaffe (Bogen oder Armbrust), die allerdings auf sehr kurze bis mittlere Reichweite zum Einsatz kommt. Der Sperrfeuer Jäger vereint hohen Einzelziel- und Flächenschaden mit hoher Bewegungs- / Spielgeschwindigkeit sowie guter Verteidigung und Selbstheilung. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Wie der Name bereits verrät, dreht sich bei dieser Spezialisierung alles um die namensgebende Fähigkeit "Sperrfeuer". Selbige feuert fünf Pfeile in einem kegelförmigen Bereich vor dem Jäger ab, die bei Treffern eine hohe Chance haben, zum Querschläger zu werden und einen weiteren Gegner zu treffen.

Skillung für Sperrfeuer Jäger Level Build - in welcher Reihenfolge ihr eure Talente aktiviert

Die Talentverteilung des Sperrfeuer Jäger Level Builds folgt der einfachen Faustregel: Hauptfähigkeiten > Verbesserung > Modifikationen > passive Talente. Dementsprechend werdet ihr während des Stufenaufstiegs an verschiedenen Stellen erst einmal tolle Talente auslassen und sie erst später aktivieren. So gut wie alle Talente und die Reihenfolge, in der ihr sie freischaltet, sind auf dem Weg zur Maximalstufe fest vorgegeben, nur in zwei Fällen werdet ihr Talentpunkte / Spezialisierungen wechseln. Insgesamt könnt ihr 58 Talentpunkte ausgeben: 48 Punkte durch Stufenaufstieg und 10 Punkte durch Ansehen (Regionsfortschritte). Und so geht’s:

Talent-

punkt Fertigkeit (Rang)

[Fähigkeitengruppe] Beschreibung 1 / 58 Belebender Schlag (1/5)

[Basisfähigkeiten] Der Nahkampfangriff liefert die für Sperrfeuer benötige Energie und ist die beste Kombination mit der zentralen passiven Fertigkeit "Präzision". 2 / 58 Verbesserter Belebender Schlag

[Basisfähigkeiten] Da ihr einige Kontrollverlusteffekte verwendet, werdet ihr des Öfteren von der verbesserten Energiegeneration profitieren. 3 / 58 Sperrfeuer (1/5)

[Kernfähigkeiten] Die Kernfähigkeit des Builds, auf die alles aufbaut. Setzt sie so oft wie möglich ein. 4 / 58 Verbessertes Sperrfeuer

[Kernfähigkeiten] Als Jäger werdet ihr viele kritische Treffer austeilen und auch oft verwundbare Gegner treffen, daher ist die 100 % Chance auf Querschläger ein ordentlicher Schadensboost. 5 / 58 Geübtes Sperrfeuer

[Kernfähigkeiten] Jedes 3. Sperrfeuer belegt getroffene Gegner mit "Verwundbar", was euren generellen Schadensoutput stark erhöht. 6 / 58 Fundamentaler Belebender Schlag

[Basisfähigkeiten] Eine weitere Quelle für den "Verwundbar"-Debuff, der euren Schaden stark erhöht. 7 / 58 Schattenschritt (1/5)

[Wendigkeitsfertigkeiten] Mit Schattenschritt könnt ihr euch zum Gegner teleportieren, dank des "Unaufhaltsam"-Effekts bewegungseinschränkende Effekte brechen und zusätzlich wird eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Im Kampf nutzt ihr Schattenschritt primär dazu, euch für das Sperrfeuer richtig zu positionieren und notfalls Angriffen zu entkommen. Abseits des Kampfes ist es für die schnelle Fortbewegung und zum Überwinden von Klippen / Abgründen praktisch. 8 - 11 / 58 Sperrfeuer (5/5)

[Kernfähigkeit] Erhöht den Schaden eurer Hauptfähigkeit auf 22 % / 24 % / 27 % / 29 %. 12 / 58 Giftfalle (1/5)

[Täuschungsfähigkeit] Die Giftfalle sorgt zusätzlichen Giftschaden und ermöglicht später weitere wichtige Synergien. 13 / 58 Verbesserte Giftfalle

[Täuschungsfähigkeit] Giftfallen schlagen Gegner nun zusätzlich nieder, was eure (Nah)Kämpfe erheblich sicherer macht und weitere Synergien ermöglicht. 14 / 58 Dunkler Schleier (1/5)

[Täuschungsfähigkeit] Eure wichtigste defensive Fähigkeit, die euch oft den Hals retten wird. Level 15 Kombopunkte

[Spezialisierungen] Mit Stufe 15 könnt ihr die Vorrangige Quest "Jäger: Wahres Potenzial" abschließen und die "Spezialisierungen" freischalten. Die Details dazu erfahrt ihr hier: Wann ihr welche Spezialisierung beim Sperrfeuer Jäger Level Build wählt. 15 / 58 Verbesserter Dunkler Schleier

[Täuschungsfähigkeit] Die Schatten haben eine 10%ige Chance, nicht verbraucht zu werden, was eure Verteidigung weiter verbessert. 16 / 58 Zerrüttender Dunkler Schleier

[Täuschungsfähigkeit] Die 4 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für jeden aktiven Schatten hilft euch beim Ausweichen (besonders bei Bossen), Positionieren und Reisen durch Sanktuario. 17 / 58 Schatteninfusion (1/5)

[Infusionsfertigkeit] Schatteninfusion gleicht den größten Schwachpunkt von Sperrfeuer aus: den relativ niedrigen Flächenschaden. Natürlich ist sie auch bei einzelnen Zielen sehr nützlich. Es ist eure wichtigste Fähigkeit, um den Schaden von Sperrfeuer noch weiter zu verstärken. Außerdem eröffnet die Schattenfusion weitere Synergien, die später folgen. 18 / 58 Verbesserte Schatteninfusion

[Infusionsfertigkeit] Da ihr jede Menge "Verwundbar"-Debuffs verteilt, ist eine 15 % erhöhte kritische Trefferchance ein großer Schadensboost für Schatteninfusion und Sperrfeuer. 19 / 58 Vermengte Schatteninfusion

[Infusionsfertigkeit] Die erste Explosion von Schatteninfusion macht Gegner "Verwundbar", was weitere Synergien bildet und euren Schaden weiter erhöht. Level 20 Inneres Auge

[Spezialisierungen] Mit Stufe 20 wird die Spezialisierung "Inneres Auge" freigeschaltet, die euren Energiehaushalt maßgeblich verbessert. Mehr Details dazu erfahrt ihr hier: Wann ihr welche Spezialisierung beim Sperrfeuer Jäger Level Build wählt. Umverteilung Wechselt "Verbesserter Belebender Schlag" zu "Primärer Belebender Schlag"

[Basisfähigkeit] Dank "Inneres Auge" wird eure Energiegenerierung stark verbessert, weshalb "Belebender Schlag" nicht mehr häufig (oder gar nicht) zum Einsatz kommt. Zudem verteilt ihr den "Verwundbar"-Debuff weitestgehend mit Sperrfeuer, daher könnt ihr die Modifikation nun ändern, was eure Glückstrefferchance erhöht, wenn ihr den Schlag mal bei Elitegegnern und Bossen einsetzt. 20 / 58 Schattensturz (1/3)

[Infusionsfertigkeit] Fügt der Schatteninfusion einen netten Kontrollverlust-Effekt hinzu, viel wichtiger ist aber der Zugang zu "Verschlingende Schatten". 21 - 23 / 58 Verschlingende Schatten (3/3)

[Infusionsfertigkeit] Euer Energiehaushalt sollte damit deutlich entspannter sein und ihr solltet Sperrfeuer häufiger einsetzten können. 24 - 26 / 58 Anregung (3/3)

[Ultimative Fertigkeit] Dank Sperrfeuer und seinen vielen Geschossen ist die Chance auf Energiegewinnung entsprechend hoch, was vor allem bei einzelnen Zielen hilfreich ist. 27 / 58 Adrenalinrausch (1/3)

[Ultimative Fertigkeit] Die um 5 % erhöhte Energieregeneration in Bewegung ist nett, viel wichtiger ist aber der Zugang zu "Hast". 28 - 30 / 58 Hast (3/3)

[Ultimative Fertigkeit] Beide Boni helfen euch im Kampf weiter, die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ist aber der wichtigere Faktor. 31 / 58 Konternde Giftfalle

[Täuschungsfähigkeit] Dadurch könnt ihr noch mehr Schattenschaden austeilen, was durch dank zahlreichen Synergien mehr Schaden, Energie und "Verwundbar"-Debuffs bedeutet. 32 / 58 Verbesserter Schattenschritt

[Wendigkeitsfertigkeit] Erhöht den Schaden eures ersten Sperrfeuers und / oder Giftfalle nach einem Schattenschritt. Ein guter Schadensboost. 33 / 58 Methodsicher Schattenschritt

[Wendigkeitsfertigkeit] Ziel mit Schattenschritt möglichst auf Elitegegner und Bosse, um sie zu betäuben, und kombiniert das ganze mit dem niederstoßen-Effekt der Giftfalle. 34 / 58 Präzision

[Zentrale passive Fertigkeit] Präzision bildet die beste Synergie mit Sperrfeuer. Mit jedem Schuss können mehrere Stapel des Buffs auf einmal erreicht werden, was euren Schadensoutput stark erhöht. Präzision ist auch der Grund, wieso "Belebender Schlag" als Basisfähigkeit zum Einsatz kommt, denn die Fernkampf-Basisfertigkeiten zählen zur Kategorie "Präzision", die den Präzision-Buff verbrauchen würden. Ihr würdet also einen wertvollen Buff für eine Fähigkeit vergeuden, der nicht annähernd so viel Schaden macht wie Sperrfeuer. 35 - 37 / 58 Fallenbeherrschung (3/3)

[Ultimative Fertigkeit] Da ihr viele Kontrolleffekte und verwundbar-Debuffs verteilt, werdet ihr recht häufig von der erhöhten kritischen Trefferchance der Giftfalle profitieren. 38 - 40 / 58 Ausnutzen (3/3)

[Täuschungsfähigkeit] 6 % / 12 % / 18 % mehr Schaden gegen gesunde (über 80 % Leben) und verletzte (unter 35 % Leben) Gegner. Ein starker Schadensboost. 41 - 43 / 58 Erschütterung (3/3)

[Wendigkeitsfertigkeit] Besonders stark gegen Elitegegner und Bosse. 44 / 58 Zäh (1/3)

[Wendigkeitsfertigkeit] 4 % weniger Schaden durch Nahkampftreffer ist ein netter Bonus, viel wichtiger ist aber der Zugang zu "Labende Schläge". 45 - 47 / 58 Labende Schläge (3/3)

[Kernfähigkeit] Da ihr mit Sperrfeuer und seinen Querschlägern (und den ganzen passiven Synergien) ständig kritische Treffer austeilt, ist das eure hauptsächliche Heilungsquelle. 48 - 50 / 58 Bösartigkeit (3/3)

[Täuschungsfähigkeit] Da ihr mit Sperrfeuer den "Verwundbar"-Debuffs wie eine Seuche verteilt, werdet ihr ständig vom 3 % / 6 % / 9 % erhöhten Schaden profitieren. 51 / 58 Tödliches Gift (1/3)

[Infusionsfertigkeit] 3 % mehr Schaden für die Giftfalle ist immer gut und obendrein erhaltet ihr Zugang zu "Alchemistischer Vorteil" und "Schwächende Toxine". 52 / 58 Alchemistischer Vorteil (1/3)

[Infusionsfertigkeit] Bis zu 15 % mehr Angriffsgeschwindigkeit dank Giftfalle bedeuten einen ordentlicher Schadensboost. 53 - 55 / 58 Schwächende Toxine (3/3)

[Infusionsfertigkeit] Verbessert eure Überlebenschance bei Elitegegnern und Bossen erheblich. 56 - 58 / 58 Waffenbeherrschung (3/3)

[Wendigkeitsfertigkeit] Erhöht abhängig eurer Waffe passiv euren Schaden. Es spielt keine große Rolle, welche Waffen ihr besitzt, ihr werdet immer von diesem Talent profitieren.

Zurück zum Diablo 4: Sperrfeuer Jäger Level Build Inhaltsverzeichnis