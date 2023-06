Diablo 4: Schmied – Alle Infos über Ausrüstung reparieren, Fundorte und Dienstleistungen

Schmied in Diablo 4 finden – Alle Fundorte auf der Karte Der erste Schmied, mit dem ihr das Vergnügen in Diablo 4 haben werdet, ist "Zivek". Ihr werdet ihn recht häufig besuchen, denn er ist der lokale Schmied von Kyovashad, der Hauptstadt der Zersplitterten Gipfel, die ihr im Verlauf des "Prolog: Wanderschaft" erreicht. Er hat seine Schmiede im nordöstlichen Zentrum von Kyovashad aufgeschlagen, gleich rechts (östlich) des Schnellreise-Wegpunktes und der Stelle, an der ihr herauskommt, wenn ihr das Stadtportal benutzt. Natürlich gibt es noch viele weitere Schmiede in Sanktuario. Ihr findet in so gut wie jeder (von Menschen bevölkerten) Stadt einen Schmied. Ihr erkennt sie leicht anhand ihres Symbols auf der Karte und der Minimap: ein Amboss mit einem Hammer. Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte einmal alle Schmiede markiert. Diablo 4: Karte mit Fundorten von Schmieden in den Zerspitterten Gipfeln. Wofür ist der Schmied gut? Schmiede sind euer Anlaufpartner für: Reparieren von Gegenständen

Wiederverwerten von Gegenständen

Aufwerten von Gegenständen (erst nach Freischaltung durch Quest) Achtung: Die Schmiede in Sanktuario stehen euch von Beginn an zur Verfügung, allerdings könnt ihr bei ihnen zunächst nur Gegenstände reparieren und wiederverwerten. Das Aufwerten von Gegenständen steht euch dagegen erst etwas später zur Verfügung (mehr dazu auf der Seite Diablo 4: Gegenstände aufwerten). Die Schmiede in Diablo 4 bieten euch verschiedene Dienstleistungen an.

So könnt ihr Gegenstände und Ausrüstung reparieren Eine der wichtigsten Dienstleistungen in Diablo 4 ist natürlich das Reparieren von beschädigten Gegenständen, schließlich verliert eure Ausrüstung mit jedem Treffer, den ihr kassiert, etwas an Haltbarkeit. Das ist zu Beginn noch kaum wahrnehmbar, doch je höher eure Charakterstufe und die gewählte Weltstufe ist, desto schneller verwandelt sich eure Rüstung in Schrott. Nicht zu vergessen: Mit jedem Tod verlieren alle Ausrüstungsteile, die euer Charakter trägt, auf einen Schlag 10 % ihrer Haltbarkeit, wenn ihr euch an einem Speicherpunkt wiederbelebt. Wenn ihr dagegen von einem anderen Spieler wieder vom Boden aufgekratzt werdet, bleibt euch dieser Malus erspart. Sollte eines oder mehrere Ausrüstungsteile sämtliche Haltbarkeitspunkte verlieren, gelten sie als "Kaputt" und sind im Kampf deutlich weniger effektiv. Es ist also ratsam, regelmäßig beim Schmied vorbeizuschauen und sämtliche Items zu reparieren. So repariert ihr in Diablo 4 eure Ausrüstung und Gegenstände beim Schmied Besucht einen beliebigen Schmied und interagiert mit ihm.

Wechselt am oberen Rand des eingeblendeten Schmied-Fensters zum Reiter "Reparieren" (2. Reiter).

Wählt das "Hammer"-Symbol, wenn ihr nur einzelne Gegenstände reparieren wollt, die euer Charakter aktuell trägt oder im Inventar mit sich führt.

Wählt "Angelegte Ausrüstung", wenn ihr nur die Gegenstände reparieren wollt, die euer Charakter aktuell trägt.

Wählt "Alle Gegenstände", wenn ihr sämtliche Items reparieren wollt, die ihr bei euch tragt (getragene und im Inventar befindliche). Mit einem Klick könnt ihr in Diablo 4 eure Gesamte Ausrüstung beim Schmied reparieren lassen.