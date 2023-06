Diablo 4: Stadtportal – Was ihr über das Portal und seine neuen Funktionen wissen müsst

Das Stadtportal in Diablo 4 gehört auch im neusten Ableger zum Standardrepertoire eurer Fortbewegungsmittel. Tatsächlich ist es die beliebteste und am häufigsten genutzte Option für den schnellen Transport, denn das Portal ist in Diablo 4 deutlich flexibler und hat sogar ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen bekommen, die das Reisen und Spielen noch angenehmer machen. Nachfolgend erfahrt ihr, wann / wo / wie ihr das Stadtportal und den damit verbundenen, neuen Teleport in Diablo 4 freischalten könnt und welche Möglichkeiten euch das Portal bietet, um in Blizzards Hack and Slay schnell von A nach B zu kommen. Diablo 4 Stadtportal Inhalt: Stadtportal in Diablo 4 freischalten

Wie nutzt man das Stadtportal in Diablo 4 und wann schließt es sich wieder?

Welche neuen Funktionen hat das Stadtportal in Diablo 4?

Stadtportal in Diablo 4 freischalten Grundsätzlich gibt es in Diablo 4 mehrere Systeme, um Sanktuario schnellen und bequemen zu bereisen: die Schnellreise über die Wegpunkte, das Stadtportal und euer Reittier. Diese drei Transportoptionen bieten jeweils ganz eigene Vor- und Nachteile und ergänzen sich zusammen ganz fabelhaft, um kleinere und größere Strecken zurückzulegen. Das Stadtportal in Diablo 4 – unter Diablo-Veteranen auch einfach nur als "TP" bezeichnet (TP = Town Portal) – steht euch, wie die Schnellreise, bereits sehr früh im Spiel zur Verfügung - nämlich wenn ihr den "Prolog: Wanderschaft" abgeschlossen habt. Direkt nach der kurzen Sequenz, in der sich Lorath aus der Hauptstadt der ersten Zone (Zersplitterte Gipfel), Kyovashad, von euch verabschiedet hat, seid ihr in der Lage, das Stadtportal mit all seinen Funktionen im Spiel zu nutzen. Ihr werdet im Spiel zwar nicht großartig darauf hingewiesen, dass euch das Stadtportal zur Verfügung steht, doch sobald ihr einen Fuß in die freie Spielwelt setzt, könnt ihr das Portal benutzen. Diablo 4: Sobald ihr den Prolog abgeschlossen habt, könnt ihr euer Stadtportal benutzen.

Wie nutzt man das Stadtportal in Diablo 4 und wann schließt es sich wieder? Das Stadtportal in Diablo 4 funktioniert in seinen Grundzügen genauso wie schon in Diablo 3. Sprich: Es ist eine ganz eigenständige Fähigkeit, die ihr jederzeit aktivieren könnt. Es werden keine Schriftrollen oder anderen Gegenstände benötigt, die eventuellen Platz in eurer Tasche verschlingen oder die man vergessen könnte. Sobald ihr euer Stadtportal freigeschaltet habt, könnt ihr euer Portal ganz einfach nutzen, indem ihr die Taste "T" auf der Tastatur respektive "↓" auf dem D-Pad eures Controllers drückt. Das startet den 3-sekündigen Portalzauber, an dessen Ende euer Charakter die magische Pforte durchschreitet und nach einem kurzen Ladebildschirm in Hauptstadt der jeweiligen Region wieder herauskommt – perfekt, wenn die Taschen mal wieder von Loot überquellen. Obwohl das Stadtportal an sich eine simple Transportmöglichkeit ist, gibt es ein paar Dinge, die ihr lieber im Hinterkopf behalten solltet, denn es kann euch das Leben in Sanktuario deutlich erleichtern oder erschweren: Ihr könnt das Stadtportal so gut wie überall verwenden: in der offenen Spielwelt, in Dungeons und Kellern und sogar in der Stadt, in der ihr euch gerade befindet. Es gibt aber auch ein paar wenige Orte, an denen das Stadtportal nicht funktioniert.

Ihr könnt das Portal auch dann benutzen, wenn ihr mitten im Kampf steckt. Beachtet aber, dass euch Gegner beim Wirken des Portalzaubers angreifen können und jeder schädliche Treffer oder Effekt sofort dazu führt, dass der Zauber abgebrochen wird. Das lässt sich aber beispielsweise durch Schutzschild-Effekte (keine Schilde als Ausrüstungsgegenstand) verhindern, sofern sie den Schaden eines Treffers vollständig absorbieren. Auch Zauber / Talente, die euch gegen Schaden oder Effekte immunisieren, können euch vor einem Abbruch des Portalzaubers schützen.

Eure Gruppenmitglieder können euer Stadtportal ebenfalls benutzen. Nutzt das, um ihnen schnell einen Weg zu eurer Position zu verschaffen.

Ihr könnt euer Portal vor einem Bosskampf vorsorglich an einer sicheren Stelle öffnen, um im Fall eines nicht geplanten Ablebens schnell einen neuen Versuch zu starten. In der Regel ist das aber nicht notwendig, da ihr beim nächstgelegenen Speicherpunkt spawnt.

Ihr könnt immer nur ein Stadtportal gleichzeitig geöffnet haben.

Verlasst ihr die Stadt, in die ihr euch per Stadtportal teleportiert habt, wird euer Portal automatisch geschlossen. Ihr könnt also beispielsweise nicht vom Sitz der Himmel zurück in die Hauptstadt Kyovashad teleportieren, die Stadt wegen eines Ereignisses etc. in der Nähe schnell verlassen und dann wieder zurück in die Stadt laufen, um durch das Portal zurück zum Sitz der Himmel zu kehren. Sobald ihr das Stadttor durchschritten habt, wird euer Portal dicht gemacht! Eine entsprechende Warnung weist euch beim Verlassen der Stadt darauf hin und ihr habt kurz Zeit, um wieder umzudrehen. Diablo 4: Verlasst ihr die Stadt, in die ihr euch teleportiert habt, wird euer Stadtportal automatisch geschlossen.