Diablo 4: Secretlab lässt euch auf Lilith und Inarius sitzen - Limitierte Stühle jetzt erhältlich.

Zur baldigen Veröffentlichung von Diablo 4 bringt Secretlab zwei besondere Editionen seines Stuhls Titan Evo auf den Markt.

Die Diablo-4-Kollektion orientiert sich dabei an Lilith und Inarius und dementsprechend sieht auch das Design aus.

Höllisch gut sitzen?

Die Lilith Edition ist mit schwarzem Hybrid-Kunstleder und blutroten Akzenten ausgestattet.

"Die Rückseite ziert das gehörnte Antlitz der Gottesmutter, das in aufwändiger Stickerei gefertigt wurde", heißt es. "Ihre Flügel erstrecken sich bis zur Vorderseite des Stuhls und nehmen eine membranartige Form an, die an das Ritual erinnert, mit dem sie zurück nach Sanktuario gerufen wurde."

So sehen die beiden Stühle aus.

Im Kontrast dazu ist die Inarius Edition "strahlend weiß" und erinnert so an das Licht des Hohen Himmels.

"Der ehemalige Erzengel Inarius zeigt sich in seiner vollen Pracht auf der Rückseite des Stuhls, eine Hommage an den Vater Sanktuarios."

Die leuchtenden Flügel winden sich dabei um die Vorderseite, zudem habt ihr goldene Akzente und graue Paneele.

Es gibt verschiedene Größen und und ihr könnt die Stühle in begrenzter Zahl direkt bei Secretlab bestellen.