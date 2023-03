Diablo 4: So oft seid ihr in der Beta gestorben.

Na, wie gut habt ihr euch in der Beta von Diablo 4 geschlagen?

Blizzard hat dazu nun ein paar Statistiken herausgegeben, die zumindest einen Zeitraum davon abdecken.

So lief es für die Community

Die veröffentlichten Angaben beziehen sich auf das erste Beta-Wochenende, also den Vorabzugang für Vorbestellerinnen und Vorbesteller.

Rund 20,8 Millionen Stunden wurden an diesem Beta-Wochenende in das Spiel gesteckt, was wiederum in rund 17,59 Millionen Spielertoden resultierte.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Auf der anderen Seite wurden knapp 9,2 Milliarden Monster getötet. Weltboss Ashava konnten die Spielerinnen und Spieler 33.165 Mal besiegen.

Umgekehrt ist Ashava alleine aber für circa 4,3 Millionen Tode am ersten Beta-Wochenende verantwortlich. Der Weltboss zeigt so auf jeden Fall seine Stärke.

Hier alle Statistiken im Überblick:

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.