Diablo 4 Twitch Drops: Dieses Reittier und weitere Belohnungen könnt ihr bekommen.

Auch für Diablo 4 verteilt Blizzard zum Launch wieder Twitch Drops. Für euch bedeutet das, dass ihr euch einige zusätzliche kosmetische Boni sichern könnt, zum Beispiel das Reittier "Urinstinkt".

Ihr braucht sowohl Konten bei Twitch als auch im Battle.net, ebenso müsst ihr Twitch gucken, um die Belohnungen letztlich in Diablo 4 zu erhalten. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr genau vorgehen müsst.

Inhalt:

Alle Diablo 4 Twitch Drops und wann ihr sie bekommt

Bei den Twitch Drops zum Release von Diablo 4 könnt ihr innerhalb mehrerer Wochen gleich mehrere kosmetische Objekte für das Action-Rollenspiel abstauben.Welche Diablo-4-Inhalte ihr euch dabei auf Twitch anschaut, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass ihr sie in der Kategorie "Diablo 4" anschaut und dabei Drops aktiviert sind, sonst guckt ihr in die Röhre.

Ebenso ist es fast komplett unerheblich, über welche Plattform ihr das macht. Ob PC oder Mac oder via Twitch-App für Android und iOS, all das funktioniert. Lediglich bei Twitch-Apps auf Spielekonsolen, Smart-TVs und anderen TV-Apps klappt es nicht.

Häufig seht ihr auch schon in den Titeln der jeweiligen Streams, ob Drops aktiviert sind oder nicht. Sie weisen euch etwa mit "Drops aktiv" oder "loot" darauf hin. Natürlich solltet ihr auch bei Twitch eingeloggt sein, damit der Fortschritt berücksichtigt wird!

Diese Diablo 4 Twitch Drops erwarten euch:

Twitch Drop 1

Belohnung: Jäger und Totenbeschwörer

Start: 6. Juni 2023, 1:00 Uhr MESZ

Ende: 12. Juni 2023, 8:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens drei Stunden Diablo-4-Inhalte mit aktivierten Drops auf Twitch für zwei Belohnungen, nach mindestens sechs Stunden bekommt ihr zwei weitere.

Info: Nach drei Stunden erhaltet ihr die Waffen-Farbvarianten Kehlenschlitzer der Azurhand (Dolch) und Herzbohrer der Azurhand (Schwert), nach sechs Stunden zusätzlich noch die Rückentrophäen Matronensiegel-Truhe (Jäger) und Gunst der Vorfahren (Totenbeschwörer).

Die Waffen-Farbvarianten Kehlenschlitzer der Azurhand (Dolch) und Herzbohrer der Azurhand (Schwert) sowie die Rückentrophäen Matronensiegel-Truhe (Jäger) und Gunst der Vorfahren (Totenbeschwörer) im ersten Twitch Drop.

Twitch Drop Nr. 2

Belohnung: Zauberer

Start: 12. Juni 2023, 9:00 Uhr MESZ

Ende: 19. Juni 2023, 8:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens drei Stunden Diablo-4-Inhalte mit aktivierten Drops auf Twitch für eine Belohnung, nach mindestens sechs Stunden bekommt ihr eine weitere.

Info: Nach drei Stunden erhaltet ihr die Waffen-Farbvariante Zauberschleuder der Azurhand (Zauberstab), nach sechs Stunden zusätzlich noch die Rückentrophäe Höllenrunen-Tabernakel.

Die Waffen-Farbvariante Zauberschleuder der Azurhand (Zauberstab) sowie die Rückentrophäe Höllenrunen-Tabernakel im zweiten Twitch Drop.

Twitch Drop Nr. 3

Belohnung: Druide

Start: 19. Juni 2023, 9:00 Uhr MESZ

Ende: 26. Juni 2023, 8:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens drei Stunden Diablo-4-Inhalte mit aktivierten Drops auf Twitch für eine Belohnung, nach mindestens sechs Stunden bekommt ihr eine weitere.

Info: Nach drei Stunden erhaltet ihr die Waffen-Farbvariante Kopfspalter der Azurhand, nach sechs Stunden zusätzlich noch die Rückentrophäe Brunnen der Mutter.

Die Waffen-Farbvariante Kopfspalter der Azurhand sowie die RRückentrophäe Brunnen der Mutter im dritten Twitch Drop.

Twitch Drop Nr. 4

Belohnung: Barbar

Start: 26. Juni 2023, 9:00 Uhr MESZ

Ende: 3. Juli 2023, 8:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens drei Stunden Diablo-4-Inhalte mit aktivierten Drops auf Twitch für eine Belohnung, nach mindestens sechs Stunden bekommt ihr eine weitere.

Info: Nach drei Stunden erhaltet ihr den Schädelknacker der Azurhand, nach sechs Stunden zusätzlich noch die Rückentrophäe Mantel der Matriarchin.

Der Schädelknacker der Azurhand sowie die Rückentrophäe Mantel der Matriarchin im vierten Twitch Drop.

Support a Streamer Twitch Drop

Belohnung: Reittier Urinstinkt

Start: 6. Juni 2023, 1:00 Uhr MESZ

Ende: 3. Juli 2023, 8:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schenkt einem berechtigten Content Creator von Diablo 4 in diesem Zeitraum zwei Twitch-Abos einer beliebigen Stufe.

Info: Eine Liste der Content Creator beziehungsweise der teilnahmeberechtigten Kanäle, denen ihr Twitch-Abos schenken könnt, findet ihr hier.

Reittier Urinstinkt im Support a Streamer Twitch Drop.

Battle.net-Account mit Twitch verbinden

Sofern ihr euren Battle.net-Account mit Twitch noch nicht verbunden habt oder erneut verbinden müsst (aufgrund eines vergessenen Passworts oder geänderter Einstellungen), könnt ihr das sowohl über das Battle.net selbst als auch über Twitch mit nur ein paar wenigen Klicks tun. Nachfolgend seht ihr, wie ihr jeweils vorgehen müsst.

Battle.net-Account mit Twitch verbinden

Verwendet den offiziellen Link zu eurem Battle.net-Account und loggt euch ein. Ihr könnt aber genauso gut manuell die Battle.net-Seite in eurem Browser aufrufen oder im Battle.net-Launcher auf das Battle.net-Symbol in der oberen linken Ecke klicken und im Dropdown-Menü "Mein Account" auswählen.

Egal, wie ihr es letztlich ins Battle.net geschafft habt, führt euch der Weg im Menü zur Rubrik "Verbindungen" (Connections), scrollt hier bis zum Ende der Liste nach unten und sucht nach dem Eintrag "Twitch". Gleich rechts daneben klickt ihr auf "+ Verbinden" (+ Connect) und im nächsten Fenster auf "Weiter". Ihr werdet anschließend zur Anmeldung bei Twitch weitergeleitet. Hier meldet ihr euch mit eurem Konto an und bestätigt anschließend die Konto-Verbindung. So einfach geht das.

Twitch mit Battle.net-Account verknüpfen

Wenn euch der Weg über das Battle.net zu umständlich ist, könnt ihr auch den umgekehrten Weg nehmen und euer Twitch-Konto mit eurem Battle.net-Account verbinden. Dafür müsst ihr euch nur in euren Twitch-Einstellungen zum Reiter "Verbindungen" begeben und dort auf den Button "Verbinden" neben "Battle.net" klicken. Auch hier werdet ihr dann zur Anmeldung im Battle.net weitergeleitet. Gebt dort wiederum eure Anmelde-Daten ein und bestätigt im Anschluss, dass ihr eure Konten verbinden wollt. Fertig.

Diablo 4 Twitch Drops abholen und einlösen

Bevor ihr euch überhaupt irgendwelche Twitch Drops abholen könnt, müsst ihr zuerst einmal die oben erwähnten Zeiten einhalten. Normalerweise seht ihr rechts oben über dem Chat, wie viel Zeit noch bis zum Drop verleibt. Alternativ könnt ihr auch auf das Account-Symbol klicken und solltet im Dropdown-Menü einen entsprechenden Fortschrittshinweis sehen. Falls nicht, wechselt ihr im Menü zum Punkt "Drops & Belohnungen", dort wird euch der Fortschritt immer angezeigt.

Habt ihr die nötige Zeit für einen Twitch Drop absolviert, worüber ihr normalerweise benachrichtigt werdet, könnt ihr eure Belohnung auch direkt abholen. Das geht entweder auf dem Kanal selbst oder über das Twitch Inventar, das ihr ebenfalls im Menü "Drops & Belohnungen" findet.

Achtung: Verdiente Twitch-Drops verfallen automatisch nach 7 Tagen, nachdem ihr sie abgeholt habt, wenn ihr keinen Battle.net-Account mit eurem Twitch-Konto verbunden habt. Stellt also vorher sicher, dass eure Accounts verknüpft sind, um nichts zu verlieren.

Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, könnt ihr sie euch in Diablo 4 abholen. Normalerweise dauert es nicht mehr als ein paar Minuten, aufgrund außergewöhnlicher Umstände kann sich das aber mitunter verzögern.

Was die Support-a-Streamer-Aktion anbelangt, wird ein entsprechender Code an den Twitch-Posteingang für Benachrichtigungen des Nutzers geschickt, sobald er verdient wurde. Der Posteingang für Benachrichtigungen befindet sich rechts oben in der Navigationsleiste auf Twitch. Die Codes bleiben dort so lange, bis ihr die Nachricht löscht.

Den so erhalten Code müsst ihr anschließend noch in der Accountübersicht im Battle.net im Feld zum Einlösen eines Codes eingeben und bestätigen.