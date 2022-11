Die TV-Serie zu The Last of Us läutet im Januar das neue Jahr ein

Im Januar soll die Reise von Joel und Ellie ins Fernsehen bereits starten. HBO bestätigt den Start der Serie zu The Last of Us für den 15. Januar. Da das Startdatum für die USA gilt, kann es gut sein, dass wir in Europa erst am 16. Januar das Vergnügen haben werden.

Der Serienjanuar beginnt stark

Das Datum für den Startschuss der Videospieladaption ist nun groß auf der offiziellen Website zu sehen. Zuvor konnten nur HBO-Abonnenten das Datum in bestimmten Werbematerial sehen. Erste Berichte über den Beginn der Ausstrahlung gab es daher schon vor der offiziellen Bestätigung.

Am 15. Januar 2023 geht es also los. Dann sehen wir Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Mit dabei sind außerdem Lamar Johnson als Henry, Keivonn Woodard als Sam, Storm Reid als Riley, Anna Torv als Tess, Merle Dandridge als Marlene, Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy und Nick Offerman als Bill.

Graham Greene und Elaine Miles sind als Ehepaar Marlon und Florence zu sehen "die allein in der Wildnis des postapokalyptischen Wyoming überlebt" haben. Melanie Lynskey spielt eine völlig neue Figur namens Kathleen. Sie soll eine "skrupellose Anführerin einer revolutionären Bewegung in Kansas City" sein.