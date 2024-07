Dragon Age The Veilguard: Erste Infos zu Transmog und Rüstungen

Immer mehr Details zu Dragon Age: The Veilguard werden enthüllt. Diesmal sind die Rüstungen dran und auch Transmog ist eines der Themen, über die ihr heute mehr erfahrt.

Rüstungen und Transmog von Dragon Age The Veilguard

In einer Vorschau von GameInformer können wir einiges an neuen Informationen zum Spiel finden. Dabei stehen Ausrüstung und Transmog im Vordergrund. Euren Charakter sowie eure treue Truppe könnt ihr mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen stärken. So weit, so unspektakulär. Keine Items wäre mal was Neues.

Die Gegenstände könnt ihr teilweise nur mit bestimmten Charakteren oder Klassen nutzen. Für jeden Charakter gibt es einen Slot für jeweils eine Rüstung, eine Waffe, einen Ring und ein Accessoire. Der Protagonist erhält einige Plätze mehr als seine Gruppenmitglieder. Er darf zwei Waffen, zwei Ringe, einen Helm, ein Amulett und einen Gürtel tragen.

Warum ein Gürtel? Nun, abgesehen davon, dass dieser die Rüstung zusammenhält und den letzten Schliff im Style eures Charakters ausmacht, entscheidet dieses Item auch darüber, wie effektiv eure Heiltränke sind. Zudem können sie euch zusätzliche Effekte im Kampf gewähren, die euch etwa temporär unverwundbar machen oder euren Schaden erhöhen.

In einer Charakter-Vorschau könnt ihr euch außerdem ansehen, wie euer Held mit einer neuen Rüstung aussieht. Das ist besonders interessant, da Dragon Age: The Veilguard auch ein Transmog-Feature bietet. Mit diesem könnt ihr eure Gegenstände optisch anpassen, ohne dabei die Werte eurer Rüstungen, Ringe und anderer Gegenstände zu ändern.