Wird Dragon Age: The Veilguard "das beste Dragon Age"? Serien-Veteran entfacht Hype

Mark Darrah, früher Executive Producer und Director der Dragon-Age-Serie bei BioWare, ist überzeugt, dass das kommende Dragon Age: The Veilguard "das beste Dragon Age" wird.

Er verließ das Studio zwar im Jahr 2020, kehrte aber Ende 2023 als Berater für Dragon Age: The Veilguard zurück. Also weiß er, wovon er redet.

In Dragon Age: The Veilguard machen die Kämpfe endlich Spaß

Im Gespräch mit Game Informer spricht er unter anderem über die Unzulänglichkeiten der ersten beiden Teile, also die Spiele, an denen er am meisten beteiligt war.

"Man muss einfach sagen, dass sich die Kämpfe in den vorherigen Dragon-Age-Spielen am besten als 'die Kämpfe waren okay' beschreiben lassen", sagt er.

"In diesem Spiel macht der Kampf tatsächlich Spaß, aber man folgt auch diesem roten Faden, der schon immer da war. Der Fokus liegt auf Rook, auf deinem Charakter, aber du hast noch immer die Kontrolle und den Einfluss der anderen Leute in deiner Gruppe, die dein Kampferlebnis beeinflussen."

Veränderungen an den Spielmechaniken zwischen einzelnen Teilen sind für die Reihe nichts neues, mit The Veilguard scheint man sich wieder an der Zeit vor Inquisition zu orientieren.

"Es ist wirklich das beste Dragon Age, das ich jemals gespielt habe", resümiert Darrah. "Hiermit kehren wir zu unseren Wurzeln des Charakter-getriebenen Storytellings zurück, haben wirklich spaßige Kämpfe und gehen keine Kompromisse ein."

Natürlich wird das Spiel am Ende beweisen müssen, dass es diesen Worten auch Taten folgen lässt. Selber überzeugen lassen können wir uns davon im Herbst 2024, wenn Dragon Age: The Veilguard für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.