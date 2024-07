Dragon Age The Veilguard setzt auf diese vier Schwierigkeitsgrade

Wie sieht es in Dragon Age The Veilguard mit den Schwierigkeitsgraden aus? Hier soll es so viele geben, damit ihr ein individuelles Erlebnis haben könnt.

Dragon Age The Veilguard bietet euch absolute Freiheit

Wie GameInformer in einem Beitrag berichtet, möchte BioWare eine möglichst große Zielgruppe ansprechen und bietet deshalb vier Schwierigkeiten für ihren Titel an. Drei davon sind von BioWare festgelegt, einer lässt euch aus vielen Parametern einen eigenen Schwierigkeitgrad zusammenbasteln.

Inzwischen wissen wir bereits einige Details über Dragon Age The Veilguard. Die erste offizielle Gameplay-Enthüllung gab es bereits im letzten Monat.

Ein Story-Modus ist für Spieler da, die wenig bis keine Erfahrungen im Genre besitzen oder ohne große Herausforderungen die Geschichte erleben möchten. Danach kommt der Abenteurer-Modus, der ein ausgewogenes Erlebnis bietet. Wer eine richtige Herausforderung sucht, sollte sich den Albtraum-Modus ansehen.

Ihr könnt euren Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern, außer ihr entscheidet euch für den Albtraum-Modus. Hier müsst ihr permanent mit eurer Entscheidung leben.

Wer noch mehr selbst entscheiden will, kann sich dank des "Unbound"-Modes sogar selbst eine individuelle Erfahrung zusammenbauen. Einige Parameter lassen sich hier selbst bestimmen - so etwa eine optionale Zielhilfe, Hilfen im Kampf oder Orientierungshilfen.

Auch an den Feinden könnt ihr herumschrauben. So lässt sich ihr Schaden sowie ihre Leben anpassen und ihr könnt entscheiden, ob euer Charakter überhaupt jemals stirbt.

Dragon Age The Veilguard erscheint im Herbst dieses Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.