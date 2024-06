Dragon Age: The Veilguard zeigt dir seine Skilltrees und bietet zahlreiche Optionen

Was die Entwicklung eures Charakters in BioWares kommendem Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard anbelangt, werdet ihr wohl so einige Optionen haben.

Das Entwicklerstudio gewährt euch nun einen ersten Blick auf die Skilltrees des Spiels.

So entwickelt sich euer Charakter in Dragon Age: The Veilguard

Wie Game Informer berichtet, gibt es drei große Skilltrees, basierend auf euer Startklasse: Warrior, Rogue oder Mage.

Vom Mittelpunkt dieser Skilltrees aus könnt ihr euch in verschiedene Richtungen entwickeln, was dann später zu Spezialisierungen führt. Für jede Basisklasse gibt es drei Spezialisierungen.

Hier seht ihr ein paar Bilder zu den Skilltrees:

Beim Warrior gibt es Champion, Reaper und Slayer als Spezialisierungen, beim Rogue sind es Duelist, Saboteur und Veil Ranger. Der Mage kann sich zu einem Death Caller, Evoker oder Spellblade entwickeln.

Obendrein kann jede Klasse Perks und Skill von verschiedenen Talentsets aufgreifen und sich noch weiter spezialisieren.

Was haltet ihr von diesem ersten Blick auf die Skilltrees von Dragon Age: The Veilguard?

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.