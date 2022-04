Dune: Spice Wars startet Ende April in den Early Access

Schon bald kehrt ihr nach zwei Jahrzehnten in einem Videospiel nach Arrakis zurück.

Funcom und Shiro Games haben jetzt den 26. April 2022 als Early-Access-Starttermin für Dune: Spice Wars bestätigt.

Die Fremen mischen mit

Gleichzeitig wurde die vierte spielbare Fraktion angekündigt: Es sind die Fremen.

Für sie ist die Reise durch die Wüste einfacher, zumal sie seltener die riesigen Sandwürmer anlocken, als das bei den anderen Fraktionen der Fall ist.

Ferner fällt es ihnen leichter, sich mit den Sietches zu verbünden, was ihnen eine ganz andere Ausgangslage verschafft, um die Kontrolle über den Planeten zu erlangen.

Der Kampf um Arrakis

Neben den Fremen könnt ihr auch als Schmuggler spielen sowie die Häuser Atreides und Harkonnen übernehmen.

Ihr befasst euch mit militärischer Stärke, Infiltration, politischem Einfluss, wobei jede Fraktion über eigene Stärken und Schwächen verfügt.

"Bei so vielen großen Dune-Fans im Studio, ist die Begeisterung, die ich jeden Arbeitstag erlebe, sehr echt", kommentiert Shiro Games' CEO Sebastien Vidal."Wir hoffen, das spiegelt sich im Spiel wider. Mit all dieser Leidenschaft für die Bücher und dem Wissen, das wir durch die Entwicklung von Northgard angesammelt haben, können wir es kaum erwarten, den Titel an unsere Spieler zu übergeben."

Vor einer Weile hatten die Entwickler darüber gesprochen, wie der Cartoon-Look des Spiels für weniger Langeweile beim Anstarren der Wüste sorgen soll.