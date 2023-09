FC 24 Ratings: EA Sports stellt die Top 24 Frauen und Männer vor

Der Start von EA Sports FC 24 ist nur noch ein paar Wochen entfernt und auch wenn der Spielname nicht "FIFA 24" lautet, scheint alles wie früher abzulaufen. So stelle EA Sports in den kommenden Tagen wieder die Spieler-Ratings in FC 24 vor. Los geht es mit den Ratings der 24 besten Frauen und Männern im Spiel, die wir euch nachfolgend vorstellen. Nachfolgend stellen wir euch die besten Spieler*innen der jeweiligen Kategorien vor und zeigen euch, wie sie sich im Vergleich zur letzten Saison gesteigert oder verschlechtert haben.

Wann und welche FC 24 Ratings werden kommen?

Wie in den vorangegangenen Jahren stellt EA Sports auch in der Saison 2023/24 wieder die Ratings der Spieler und Spielerinnen in EA FC 24 etappenweise vor. Los geht am 11. September und von da an gibt es eine ganze Woche lang jeden Tag neue Ratings bestimmter Kategorien. So sieht der offizielle Zeitplan aus: