FC 24 Ratings: Bundesliga & Frauen-Bundesliga – die 24 besten Spieler*innen der Heimliga

Die Ratings der Bundesliga und Frauen-Bundesliga in EA Sports FC 24 stehen als Nächstes auf dem Programm und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Bei den Top-Spielern der Bundesliga gibt es vor allem viele kleine Abwertungen, dafür aber auch ein paar extrem starke Upgrades, und auch aufseiten der besten Spielerinnen sind eine Reihe guter Karten dabei. Nachfolgend stellen wir euch die jeweils 24 besten Spieler und Spielerinnen mit ihren Ratings vor, die in der heimischen Liga auf Torjagd gehen.

EA FC 24 Ratings: Die 24 besten Spieler der Bundesliga

Die Bundesliga dürfte für einige Spieler wieder ein interessantes Angebot zum Einstieg in die Spielsaison bieten, denn im Gegensatz zur Premier League sind Bundesliga-Spieler in der Regel günstiger zu bekommen. Im Vergleich zum letzten Jahr ähneln sich die Ratings der 24 Top-Spieler der ersten deutschen Liga in FC 24 hat EA Sports schon mal, auch wenn die einzelnen Spieler natürlich andere sind oder Abstriche hinnehmen mussten oder eben auch Verbesserungen bekommen haben. Wir stellen euch nachfolgend alle Spieler und ihre Wertungen vor und haben die Informationen mit den aktuellen Vereinen und der Vergleichswertung aus FIFA 23 ergänzt, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wer was sich verändert hat.

Die stärksten Basiskarten liefern übrigens Kane (90), Kimmich (88), Kobel (87), Neuer (87), de Ligt (86) und Musiala (86). Wie erwähnt, haben einige Spieler wie Kimmich, Coman, Trapp, Gnabry, Gulácsi, Süle oder Davies ein paar Federn lassen müssen, doch es sind auch einige starke Upgrades dabei, allen voran bei Musiala und Kim Min Jae, die um +5 GES steigen.

# Spieler Rating Position Verein 1 Harry Kane 90 (+1) ST FC Bayern München 2 Joshua Kimmich 88 (-1) ZDM FC Bayern München 3 Gregor Kobel 87 (+4) TH Borussia Dortmund 4 Manuel Neuer 87 (-3) TH FC Bayern München 5 Matthijs de Ligt 86 (+1) IV FC Bayern München 6 Jamal Musiala 86 (+5) ZOM FC Bayern München 7 Kingsley Coman 85 (-1) LM FC Bayern München 8 Leon Goretzka 85 (-2) ZM FC Bayern München 9 Kevin Trapp 85 (-1) TH Eintracht Frankfurt 10 Florian Wirtz 85 (+3) ZOM Bayer 04 Leverkusen 11 Julian Brandt 85 (+3) ZOM Bayer 04 Leverkusen 12 Koen Casteels 84 (=) TH VfL Wolfsburg 13 Matthias Ginter 84 (+2) IV SC Freiburg 14 Serge Gnabry 84 (-1) RM FC Bayern München 15 Alejandro Grimaldo 84 (+2) LAV Bayer 04 Leverkusen 16 Péter Gulácsi 84 (-1) TH RB Leipzig 17 Kim Min Jae 84 (+5) IV FC Bayern München 18 Thomas Müller 84 (-3) ZOM FC Bayern München 19 Leroy Sané 84 (=) RM FC Bayern München 20 Niklas Süle 84 (-1) IV Borussia Dortmund 21 Emre Can 83 (+1) ZDM Borussia Dortmund 22 Alphonso Davies 83 (-1) LV FC Bayern München 23 Jeremie Frimpong 83 (+3) RAV Bayer 04 Leverkusen 24 Willi Orban 83 (+1) IV RB Leipzig