Elden Ring, aber als Film? FromSoftware hat Interesse an einer Adaption

Hidetaka Miyazaki sagt, dass er einer Adaption von Elden Ring nicht abgeneigt wäre. Es besteht also Interesse für einen Film oder eine Serie zum beliebten Spiel. Stoff für grandios schöne Aufnahmen hat das Spiel auf jeden Fall.

Aber nur mit einem externen Partner

Die Zwischenlande auf der Kinoleinwand? Ganz so abwegig ist das nicht. Gegenüber The Guardian sagt Schöpfer Miyazaki: "Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption für Elden Ring, zum Beispiel einen Film, abzulehnen."

"Aber ich glaube nicht, dass ich oder From Software das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel."

Man ist also generell bereit, sich mit einem großen Produktionsstudio zusammenzutun, um eine Adaption umzusetzen. Hättet ihr Lust, einen solchen Film zu schauen?