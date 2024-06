Elden Ring: Die beliebtesten Mods für Shadow of the Erdtree drehen den Spieß um

Der kürzlich erschienene DLC zu Elden Ring ist für seinen ordentlichen Schwierigkeitsgrad bekannt. Es dürfte also wenig überraschend sein, welche Mods für Shadow of the Erdtree besonders beliebt sind.

Moddet euch Shadow of the Erdtree leichter

Auf NexusMods gibt es nach der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree wieder zahlreiche neue Mods. Viele Mods legen den Fokus auf das Erleichtern des Spiels. So gibt es Mods, die euch kostenlose Waffen- und Spirit-Updates bieten, euch ohne Ausdauerverlust Angriffe blocken lässt. Auch einen Großhändler mit allen möglichen Waffen könnt ihr euch mit Syyyke's All in One Cheat Version zulegen.

Zugang zu allen Gegenständen bietet auch Tom Clarks Mod "Glorious Merchant". Sereenatys Unlimited Power-Mod sorgt für kostenfreies Aufleveln oder ihr überspringt das alles und holt euch mit MaliceKys Mod einen Charakter auf Stufe 713, der maximale Werte, Segnungen und allen Ausrüstungsgegenständen bietet.

Ihr könnt mit anderen Mods außerdem den Grind herunterschrauben oder Bosse um Hilfe bitten. Ach, und habt ihr schon von der Wolverine-Mod gehört? Hier erleidet ihr nur halben Schaden, regeneriert Gesundheit, teilt doppelten Schaden aus und einiges mehr.