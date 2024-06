Elden Ring: Neuer Patch gibt Starthilfe für Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree ist ein Eckchen schwieriger als es Elden Ring ohnehin schon ist. Für den Einstieg will es euch FromSoftware nun aber etwas leichter machen. Diese Änderungen von Patch 1.12.2 kommen euch zugute, wenn ihr beim Einstieg in den DLC Probleme habt.

Elden Ring gibt DLC-Starthilfe

In erster Linie steht das Balancing im Fokus des Updates und auch einen kleinen Fix für die PC-Version hat es ins Spiel geschafft. In den recht kurzen Patch-Notizen von FromSoftware gibt es aber auch ein paar Änderungen zum Gameplay.

Die Scadubaum-Fragmente, die ihr zur Erhöhung eurer Angriffskraft und Verteidigung sammeln könnt, wurden verbessert. Sofern ihr noch unter der Hälfte der maximal sammelbaren Anzahl an Fragmenten liegt, verbessern diese eure Werte nun stärker. Ihr erhaltet mehr Schaden und könnt euch besser vor diesem schützen.

Seit ihr bei der zweiten Hälfte angelangt, wird die Stärkung dieser Werte wieder ausgewogener. Zum Start der Erweiterung werdet ihr also etwas stärker, was euch den Kampf gegen die ersten Bosse sicher auch etwas leichter macht.

Freut ihr euch über dieses Update oder hättet ihr den kleinen Buff gar nicht gebraucht?