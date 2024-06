Fans lassen Elden Ring: Shadow of the Erdtree auf Steam abstürzen

Die User-Reviews der PC-Version von FromSoftwares Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree sind auf Steam auf "ausgeglichen" gefallen.

Grund dafür ist Kritik am Schwierigkeitsgrad der Erweiterung, auch die Performance bereitet wohl Probleme.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sorgt für Kritik

Es gibt natürlich auch lobende Worte, besonders hinsichtlich der Präsentation und des World Buildings, aber kritisiert werden dafür die begrenzte Framerate, Stottern und manche Bossgegner.

"Ich liebe es, 20 Minuten lang durch ein offenes Gebiet zu rennen, in dem es absolut nichts gibt, um zufällige Verbrauchsgegenstände zu sammeln, die ich nie gegen Bosse verwenden werde, die wahnsinnig mühsam zu bekämpfen sind", schreibt zum Beispiel ein User. "Eine sehr miserable Erfahrung."

"Das Spiel ist buchstäblich unspielbar", ergänzt ein anderer. "Ich habe seit dem Launch versucht, das Spiel zu starten, aber es klappt einfach nicht, egal was ich probiere. Ich sehe, dass viele andere das gleiche Problem haben und dass es keine wirkliche Hilfe gibt. Lediglich ein paar zufällige Dinge, die bestimmten Personen helfen. Ja, ich habe ALLES probiert."

"Irgendwie fühlt es sich an, als hätten sie einfach alle Elemente des Basisspiels in einen Mixer gegeben und es ein paar Mal durchgemischt", findet ein anderer enttäuschter User. "Es macht immer noch Spaß, die Herausforderungen zu meistern, aber ich hatte auf mehr Innovationen in diesem DLC gehofft. Er ist sicherlich keine 40 Dollar wert."

Ein anderer User, der angeblich jedes FromSoftware-Souls-Spiel durchgespielt und Platin-Trophäen gesammelt hat, empfiehlt den DLC in seiner jetzigen Form ebenfalls nicht.

"Während das Weltdesign und die Farben wirklich schön sind und viele Feinddesigns auch, gibt es ein großes Problem mit dem Balancing. Im Moment wird man selbst mit 60 Vigor von fast jedem Feind, der kein reines Kanonenfutter ist (wie die klassischen wandernden Adligen im Basisspiel), vermöbelt und die Scadutree-Fragmente, die den Schaden und die Verteidigung erhöhen sollten (ausschließlich im DLC), helfen nicht viel und sind meist hinter Bossen versteckt."

"Man muss einfach gut werden. Normalerweise würde mich das nicht weiter stören, aber in diesem Fall gibt es ein großes Problem. Es ist das Design der Gegner (genauer gesagt, der Bosse). Es scheint der Philosophie zu folgen, dass - vor allem in den späteren Teilen des Spiels in noch größerem (und schlimmerem) Ausmaß - jeder Gegner eine Menge Schaden anrichtet, eine Tonne Gesundheit hat und endlose Kombos hat, die fast keine Lücken lassen, nur um dann mit ihren Kombos von vorne zu beginnen."

Was Martin vom neuen DLC hält, könnt ihr in seinem Test zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree nachlesen.

Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit Shadow of the Erdtree?