Elden Ring Shadow of the Erdtree: Top oder Flop? Publisher nennt erste Verkaufszahlen

Die jüngst veröffentlichte Erweiterung Shadow of the Erdtree knüpft an den Erfolg von Elden Ring an.

Publisher Bandai Namco hat nun erste Verkaufszahlen dazu veröffentlicht.

Shadow of the Erdtree startet durch

Nach Angaben des Publishers hat sich die Erweiterung drei Tage nach der Veröffentlichung bereits mehr als fünf Millionen Mal verkauft.

"Dieser Meilenstein konnte nur durch die enorme Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt erreicht werden, wofür sich das Unternehmen von Herzen bedankt", heißt es.

In der Erweiterung betretet ihr das Reich der Schatten, wo neue Geheimnisse und Gefahren auf euch warten, unter anderem in Form von neuen Bossen.

Gleichzeitig bekommt ihr neue Zaubereien, Waffen, Rüstungen und mehr, damit ihr die neuen Herausforderungen entsprechend anpacken könnt.