Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist der am besten bewertete DLC auf Metacritic

Seit Dienstag gibt es die ersten Bewertungen für Elden Rings Erweiterung. Shadow of the Erdtree hat dabei so gut abgeschnitten, dass es das am besten bewertete DLC auf ganz Metacritic geworden ist.

Dax beste Spiel der Welt wurde verbessert

Am Freitag erscheint Shadow of the Erdtree für Elden Ring, doch die ersten Kritiken durften bereits gestern veröffentlicht werden. Aktuell zählt Metacritic 56 Bewertungen für die Erweiterung, die insgesamt einen Score von wahnsinnigen 95 ergeben. User-Scores gibt es derzeit natürlich noch nicht.

Elden Ring selbst kommt auf 96 Punkte, der DLC liegt also etwa auf gleicher Höhe. Die Erweiterung zu Dark Souls, Astorias of the Abyss, schafft es auf 89 Punkte, die Erweiterungen für Dark Souls 2 und Dark Souls 3 haben es maximal auf einen Score von 82 geschafft, während Bloodbornes einzige Erweiterung bei einer 87 liegt.

In unserer Wertung, die Shadow of the Erdtree fünf goldene Sternchen verleiht, schreibt Martin, dass Shadow of the Erdtree Elden Ring noch besser macht und alles, was an diesem sowieso schon genialen Spiel gut ist, auf eine nächste Ebene hebt.

"Elden Ring war eh schon ganz weit vorn dabei und zusammen mit Shadow of the Erdtree ist es nun einmal die einzig sinnvolle Zeit, die man aktuell mit einem Spiel verbringen kann", schreibt Martin - und betonte er auch gerne in mehreren Redaktionskonferenzen. Und allein ist er damit nicht, denn 22 Kritiken geben ganze 100 Prozent und bisher gibt es nur positive Bewertungen mit mindestens 80 Punkten.