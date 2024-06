Elden Ring Shadow of the Erdtree: Miyazaki ermutigt Spieler, Guides zu nutzen

Auch im neuen DLC für Elden Ring wird sich der Boss sicher nicht leicht geschlagen geben. Für Shadow of the Erdtree erwartet FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki schon beinahe, dass Spieler sich Hilfe im Internet suchen. Es ginge allerdings auch ohne Guides.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Gegenüber PC Gamer sagt Miyazaki, dass er und das Team hinter Shadow of the Erdtree erwarten, dass die Spieler Guides zu Rate ziehen, um die Erweiterung zu schaffen.

"Es wird eine Fülle von Informationen im Internet und in ihren Communitys geben, wo sie Zugang zu den Geheimnissen und Strategien haben", so Miyazaki. Allerdings betont er, dass das Team nicht plane, dass dies als Voraussetzung habe. Es scheint also für das Team nur sehr wahrscheinlich, dass viele Spieler an diesen Punkt kommen werden. Für Miyazaki ist das eine völlig legitime Weise, Elden Ring zu spielen.

Das Team denkt auch, dass Spieler, die viel Erfahrung in Elden Ring gesammelt haben, "in der Lage sein werden, weiterzumachen, diese Geheimnisse zu finden und diese Herausforderungen zu meistern."

"Wir richten uns nicht unbedingt an Spieler, die Guides lesen, während sie spielen... wir respektieren die Spieler, die gerne mit einem Guide in der Hand spielen. Wir wollen sie nur wissen lassen, dass es nicht unsere Voraussetzung ist, das Spiel zu ihren Gunsten zu gestalten", so Miyazaki abschließend.

Am 21. Juni erscheint Shadow of the Erdtree für Elden Ring.