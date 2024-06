Elden Ring Shadow of the Erdtree: So sehen die NPC-Gesichter unter den Masken aus

Elden Ring besitzt viele schöne Details und einige von ihnen gehen an uns vorbei. In diesem Video könnt ihr die Gesichter vieler NPCs sehen, die ansonsten nur mit Maske durch Shadow of the Erdtree wandern.

Elden Rings Charaktere zeigen ihr wahres Gesicht

Von Wolfsmasken bis Drachenhelmen - die Charaktere in Shadow of the Erdtree haben viele Gesichter und viele von ihnen sind hinter Masken versteckt. Ein Dataminer hat jedoch herausgefunden, wie all diese Figuren, ob Freund oder Feind, unter ihrer zweiten Haut aussehen.

Insgesamt 25 Charaktere werden von Dataminer Zullie the Witch demaskiert. Darunter Moore, Sir Ansbach oder Thioller. Hier könnt ihr alle NPCs ansehen, die im Video ihr wahres Gesicht zeigen:

Welches Gesicht ist euer Favorit? Kam die Visage einer der gezeigten Charaktere für euch völlig unerwartet? Könnt ihr sie nach diesem Video noch mit den gleichen Augen sehen?