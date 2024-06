Elden Ring: Shadow of the Erdtree zeigt den letzten Trailer vorm Launch

Der Launch-Trailer zu Shadow of the Erdtree ist da. Morgen erscheint die Erweiterung für Elden Ring und dieses Video stimmt euch in drei Minuten auf das kommende Erlebnis ein.

Der letzte Trailer vor dem Release von Shadow of the Erdtree

Es ist still. Nur das Rauschen der Blätter könnt ihr vernehmen, während ihr den in Blut getauchten Himmel betrachtet. Diese Welt könnte so schön und friedlich sein, wäre sie nicht derart tödlich.

Ein paar Sekunden weiter hat diese Ruhe vor dem Sturm bereits ein Ende. Der Trailer zeigt Kämpfe, untote Feinde, riesige Kreaturen, viel zu hohe Hängebrücken (ist das der Endgegner?) und was euch sonst im DLC erwartet.

Die Beschreibung des Videos ist etwas kryptisch: "Werde Zeuge der Geburt eines Gottes. Das Kommen eines Herrn. Und Torheiten, die besser vergessen werden. An diesem verlassenen Ort muss Blut vergossen werden."

So, jetzt habt ihr den offiziellen Launch-Trailer gesehen. Geht euer Hype-Thermometer jetzt weiter nach oben oder lässt euch das Video kalt?