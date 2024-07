Elden Ring: So erhaltet ihr Segen von Scadutree, ohne einen Boss zu bekämpfen

Für das Leveln in Shadow of the Erdtree sind Scadutree-Fragmente wichtig. Ein Spieler behauptet jetzt, dass ihr genug dieser Fragmente finden könnt, um in Elden Ring Level 14 zu erreichen - und das ohne einen einzigen Boss zu besiegen.

Entspanntes Leveln in Elden Ring

Redditor Galdiuz2 stellt genau dafür seine Methode vor. Er zeigt sogar ein Bild, auf dem ihr sehen könnt, wo genau ihr Scadutree-Fragmente finden könnt. Mit seiner Vorgehensweise braucht ihr euch um Bosse keine Gedanken zu machen, denn ihr trefft so nicht auf die starken Gegner.

Wer diesen Weg wählt, muss ich allerdings bewusst sein, dass damit einige NPC-Quests für immer verloren gehen können.

Der Reddit-Nutzer behauptet zwar, dass ihr auf diese Weise nur Level 12 werden könnt, in den Kommentaren wird aber fleißig weiter nach Fragmenten gesucht, weshalb es sogar möglich ist, noch weiter mit dieser Methode aufzuleveln.