Elden Ring: Neuer Story Trailer macht die Wartezeit auf Shadow of the Erdtree unerträglich

Bandai Namco und FromSoftware haben am frühen Abend einen neuen Story-Trailer zum DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring veröffentlicht.

Wer es bis zur Veröffentlichung kaum noch aushält, macht es sich mit dem Anschauen des Videos aber vermutlich nicht einfacher.

Einblicke in die Story

Der Story-Trailer ist rund drei Minuten lang und präsentiert euch zahlreiche neue Inhalte aus dem kommenden Download-Inhalt.

Wenn ihr Spoiler vermeiden möchtet, solltet ihr euch das Video womöglich ebenfalls nicht anschauen.

Ist euch das hingegen relativ egal, seht ihr hier den brandneuen Trailer:

Shadow of the Erdtree erscheint am 21 .Juni 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Es ist der einzige geplante DLC für Elden Ring, der aber dafür ziemlich umfangreich ausfällt. Der Preis der Erweiterung liegt bei 39,99 Euro. Alternativ könnt ihr euch auch direkt Elden Ring mitsamt Erweiterung für 79,99 Euro kaufen, falls ihr den Titel bisher nicht gespielt habt. Obendrein wird sogar eine Collector's Edition zu Shadow of the Erdtree veröffentlicht.