Elden Ring: Unheimlicher Animationsfehler in Shadow of the Erdtree entdeckt

Elden Ring ist ohnehin schon nicht für blühende Blumenfelder und ein harmonisches Beisammensein bekannt, doch es ist ebenfalls kein Gore-Fest. Mit diesem Animationsfehler, der in Shadow of the Erdtree entdeckt wurde, wird das Spiel jedoch um einiges gruseliger.

Elden Ring: Fehler ist anatomisch komisch

Dieser Bug macht aus euren Befleckten willenlose Marionetten, die völlig unkontrolliert mit ihren Armen um sich schwingen, wenn ihr die "Dancing Blade of Ranah" ausrüstet. Der Unterkörper bleibt jedoch normal, während sich der Torso völlig fern jeglicher anatomischer Logik um die eigene Achse dreht. Ein Kontrast aus Bewegung und Ruhe, der einfach nur unheimlich ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf Reddit zeigt Nutzer B_Ross_101101, wie dieser Fehler bei ihm aussieht. In den Kommentaren freuen sich die Leute über diesen Fehler und fühlen sich an Bloodborne erinnert. Ein Einzelfall ist dieser Bug nicht. Viele Befleckte werden durch den Fehler zu Besessenen.

Doch es besteht nicht immer ein Grund zur Sorge, denn ihr könnt das wilde Umherschwingen der Arme auch zu eurem Vorteil nutzen, wenn ihr nur eine kreative Verwendung dafür findet. Immerhin habt ihr jetzt eine permanente Form des "Unending Dance" frei aufs Haus bekommen ...