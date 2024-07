Elden Ring: Wenn Shadow of the Erdtree euch zu schwer ist, greift zum Stoßschild

Der Stoßschild ist einer der neuen Waffentypen, den FromSoftware mit Shadow of the Erdtree eingeführt hat. Einige Spieler sind der Meinung, dass diese Schilde deutlich zu stark sind und euch das Spiel extrem vereinfachen.

Elden Ring mit Schild bezwingen

Das mit Stacheln versehene Schild gibt es in zwei Ausführungen - als Duellschild und als Carian Stoßschild. Beide Schilde verfügen über den Schildschlag, eine Fähigkeit, die das Schild zur Waffe macht. So könnt ihr damit gleichzeitig angreifen und Schaden aufhalten.

Im Subreddit von Elden Ring schreibt Nutzer DamnHare: "Neue Stoßschilde sind die stärksten Waffen im gesamten Spiel und kommen nicht einmal annähernd an. NG+ DLC wurde komplett ausgelöscht. Stoßschilde können mit jeder Affinitäts-/Schadensart verzaubert werden, was sie extrem vielseitig macht. Und es macht einfach so viel Spaß, jedem einzelnen Boss die Gnade zu entziehen!"

In den Kommentaren herrscht helle Aufregung. Spieler nennen die Schilde "kaputt" oder "übermächtig". Gleichzeitige Verteidigung und Angriff sei "verrückt".

Laut den Spielern könnt ihr die Schilde mit jeder Schadensart und Schadensskalierung modifizieren. Talismane, wie der Speer- oder der Zweihand-Talisamn sollen auch Wunder bewirken und den Schild noch gefährlicher im Angriff machen.

Vielleicht gibt es einige Spieler, die diese Taktik als zu einfach bezeichnen würden. Wenn ihr jedoch Probleme mit dem neuen DLC von Elden Ring habt, könnte euch dieser Tipp ja weiterhelfen.