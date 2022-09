Elden Ring will jetzt auch die Brettspielwelt im Sturm erobern

Nachdem Elden Ring Anfang des Jahres die Spielwelt im Sturm erobert hat, soll nun ein Brettspiel des beliebten Soulslikes geben. Die Zwischenlande auf dem Brett werden dabei von Steamforged Games realisiert.

Brettspiel zu Elden Ring angekündigt

Steamforged hat bereits viel Erfahrung damit, Videospiele zu adaptieren und großartige Brettspielerfahrungen zu schaffen. So etwa mit den Brettspielen zu Dark Souls, Horizon Zero Dawn und Resident Evil. Durch Kickstarter wissen wir nun, dass das Unternehmen aktuell an einem Spiel zu Elden Ring arbeitet.

Bis zu vier Spieler können sich "auf ein riesiges und abwechslungsreiches Abenteuer einlassen, ikonische Orte besuchen und die Wege vertrauter Feinde und Charaktere kreuzen". Die Kämpfe sind "würfelfrei" - egal ob ihr es mit kleinen Monstern oder großen Bossen zu tun habt.

Mat Hart, Mitbegründer und Chief Creative Officer von Steamforged sagt, dass "Fans eine düstere, reichhaltig realisierte Tabletop-Welt voller Geheimnisse und Gefahren und mit befriedigenden Kämpfen und lohnender Erkundung erwarten können." Klingt vielversprechend.

Margit als kleine Table-Top-Figur? Ja!

Einen Eindruck von der düsteren Table-Top-Welt könnt ihr durch das Bild der Margit-Figur bekommen, das Teil der Ankündigung ist. Weitere Details wird es allerdings erst geben, wenn das Spiel sich der Veröffentlichung nähert.