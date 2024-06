Elden Ring: Du vermisst einen vollen Koop Modus? Miyazaki äußert sich zu Wünschen der Fans

Vermisst ihr einen echten Koop-Modus in Elden Ring? Einen, mit dem ihr das komplette Spiel von Anfang bis Ende mit jemand anderem spielen könnt?

So geht es wahrscheinlich dem einen oder anderen Fan und es klingt so, als wäre Elden Rings Director Hidetaka Miyazaki einer solchen Idee in Zukunft nicht abgeneigt.

Voller Koop in einem FromSoftware-Spiel?

Befragt wurde Miyazaki im Gespräch mit PC Gamer eigentlich nach der beliebten "Seamless Co-Op"-Mod für die PC-Version von Elden Ring und seiner Meinung zu einem Koop-Modus, der nicht auf spezifische Bosse oder Bereiche beschränkt ist.

"Wir sind definitiv nicht gegen die Idee, gemeinsam durch das komplette Spiel zu spielen", erläutert er. "Was Elden Ring betrifft, wollten wir einfach diesen losen, mehr Casual-orientierten Stil. Komm hinzu, besiege einen Boss und gehe wieder. Dadurch gibt es keine technischen Einschränkungen, lass uns einfach diese Sache erledigen und dann weiterziehen, wenn man es so ausdrücken will."

In früheren FromSoftware-Spielen brauchte man zum Beispiel noch einen Verbrauchsgegenstand, um gemeinsam mit anderen zu kämpfen. Miyazaki scheint jedenfalls nicht abgeneigt zu sein, das in Zukunft noch weiter zu vereinfachen.

"Das heißt nicht, dass wir nicht über andere Arten nachdenken, wie man mit seinen Freunden spielen kann", sagt er. "Von Anfang bis Ende, voller Koop. Wie gesagt, wir sagen nicht, dass wir solche Ideen für unsere zukünftigen Spiele nicht in Betracht ziehen."

Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch einen umfangreicheren Koop-Modus für zukünftige Spiele von FromSoftware? Oder reicht euch die Art und Weise, wie man es aktuell handhabt?

Demnächst könnt ihr eure Fähigkeiten wieder auf die Probe stellen, wenn Elden Ring: Shadow of the Erdtree am 21. Juni 2024 erscheint.