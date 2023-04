Erneuter Dämpfer für Suicide Squad: Kill the Justice League - Release auf 2024 verschoben!

Warner Bros und Entwickler Rocksteady haben Suicide Squad: Kill the Justice League erneut verschoben.

Und zwar deutlich. In diesem Jahr erscheint das Spiel nicht mehr.

Was sind die Gründe?

Wenigstens hat Suicide Squad: Kill the Justice League schon einen neuen Termin erhalten: Die Veröffentlichung ist nun für den 2. Februar 2024 geplant.

Eine ordentliche Verspätung also. 2022 hatte man das Spiel zuletzt auf den 26. Mai 2023 verschoben. Damals traf man die Entscheidung, um "das bestmögliche Spiel zu machen".

Für die erneute Verzögerung fällt die Begründung ähnlich aus: "Wir haben die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die nötige Zeit zu nehmen, um das Spiel so zu gestalten, dass es die bestmögliche Qualität für die Spieler bietet", heißt es.

"Vielen Dank an unsere wunderbare Community für die anhaltende Unterstützung, die Geduld und das Verständnis. Es gibt in den kommenden Monaten noch viel mehr zu berichten und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr in Metropolis zu sehen."

Erste Gerüchte über eine weitere Verzögerung gab es bereits im März 2023. Zuvor gab es viel Kritik, nachdem das Spiel ausführlich während einer Ausgabe von State of Play präsentiert wurde. Dabei standen besonders die uninspirierte Action und Live-Service-Elemente im Fokus der Kritik.