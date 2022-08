FIFA 23: EA vereinbart mehrjährige Partnerschaft mit La Liga

Electronic Arts bereitet sich auf die Zeit nach FIFA vor und hat "eine einmalige, mehrjährige Partnerschaft" mit La Liga, der höchsten spanischen Spielklasse, vereinbart.

Neben Topvereinen wie Real Madrid und dem FC Barcelona spielen viele andere, auch international bekannte Mannschaften in der Liga.

EA lässt sich das ein paar Euro kosten

Wie Marca berichtet, kostet der Deal Electronic Arts 30 Millionen Euro pro Jahr und umfasst die "Namensrechte an allen La-Liga-Wettbewerben" sowie ein "komplettes Rebranding von La Liga mit EA Sports einschließlich aller Logos, Grafiken, Schriftarten und anderer visueller Elemente".

La Liga betont in einem Statement zugleich das Interesse der Liga an Technologien und Basisinitiativen mit EA, um "die Fans wirklich in die Welt des Fußballs eintauchen zu lassen", sowohl in der Realität als auch virtuell.

Die Partnerschaft zwischen EA und La Liga beginnt mit der Saison 2023/24, also mehr oder weniger pünktlich zur Veröffentlichung des ersten EA-Fußballspiels, das nicht mehr FIFA, sondern EA Sports FC heißt.

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia.