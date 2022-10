FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann kommt der erste Loot?

In FIFA 23 rollt der Ball seit kurzem und natürlich wird es in der Saison 2022/23 auch wieder die beliebten FIFA 23 Prime Gaming Packs geben (vormals als "FIFA 23 Twitch Prime Pack" bekannt) – jeden Monat eins, also insgesamt 12 Prime Packs im Verlauf von FIFA 23. Das erste Pack wird in Kürze erhältlich sein und wieder tolle Belohnungen wie seltene Goldspieler, Spielerwahlen, Leihspieler und mehr mitbringen. Wenn ihr euch den exklusiven Prime Gaming Loot nicht entgehen lassen wollt, braucht ihr ein Konto bei Amazon Prime, Twitch und EA und müsst sie miteinander verknüpfen. Wie ihr eure Accounts verbinden könnt, wie ihr die Packs einlöst und welcher Loot drinsteckt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Üblicherweise erscheinen neue FIFA 23 Prime Packs immer an einem Montag in den letzten zehn bis 14 Tagen des laufenden Monats. Aktuell ist noch das September-Pack für FIFA 22 im Rennen und es gibt noch keine Anzeichen für das Prime Gaming Pack 1 in FIFA 23, doch wir gehen derzeit davon aus, dass es um den 24. Oktober 2022 erscheinen wird. Wir aktualisieren diese Seite entsprechend, wenn es soweit ist.

FIFA 23 Prime Gaming Loot - Alle Inhalte der monatlichen Packs

Welche Belohnungen im Detail in den Prime Gaming Packs stecken, erfahren wir immer erst zum Release der jeweiligen Packs. Es ist auch noch nicht bekannt, ob EA Sports im Vergleich zur letzten Saison mehr oder bessere Inhalte in den FIFA 23 Packs versteckt. So oder so gibt es aber jeden Monat mehr oder weniger dasselbe. Hier mal ein paar Beispiele von den Inhalten, die es in der letzten Saison gab:

seltene Goldspieler (zuletzt waren es 5 bis 7 Karten)

Spielerauswahl (1 von 4 Goldspieler mindestens 82 GES oder mehr)

Seltene Verbrauchsmaterialien (in der Regel 12 Items)

Prime Icon Leihspieler (i.d.R. für 5 bis 20 Spiele) Diese Belohnungen stecken im FIFA 22 Prime Gaming Pack 12 vom September.

Tipp: Nachdem ihr ein Prime Gaming Pack eingefordert und in FIFA 23 erhalten habt, ist es vollkommen euch überlassen, wann ihr es öffnet. Viele FIFA-Zocker sparen sich ihre Packs für ein Event auf, bei dem es tolle Karten gibt, denn die Spieler, die in den Prime Packs stecken können, richten sich immer nach der zum Zeitpunkt des Öffnens möglichen Auswahl aus. Bedeutet im Endeffekt: Während Events wie beispielsweise dem FIFA 23 Road to the Knockouts könnt ihr die entsprechenden RTTK-Karten oder auch Karten vom aktuellen Team der Woche aus den Prime Gaming Packs ziehen.

Achtung: Den Loot jedes Prime Gaming Packs bekommt ihr nur ein einziges Mal, und zwar auf der Plattform, auf der ihr euch nach der Verbindung eures EA-Kontos als ERSTES einloggt.