FIFA 23 Ultimate TOTS & TOTS Award Gewinner: Die Crème de la Crème des Klubfußball in einem Team vereint

Mit dem FIFA 23 Ultimate TOTS und den neuen TOTS Award Winners hat das Team of the Season Event seinen Höhepunkt erreicht. Wie üblich kommt das Beste zum Schluss und das bedeutet: die 25 besten Spieler aus den Top-Fußballligen kommen noch einmal in einem Team zusammen und bringen Karten zwischen 92 GES und 98 GES ins Spiel. Wer noch gute Spieler braucht, hat jetzt die besten Chancen, ein paar Hochkaräter zu ziehen. Nachfolgend stellen wir euch das Ultimate Team of the Season sowie die TOTS Award Gewinner mit ihren Verbesserungen vor.

13 Stürmer, 5 Mittelfeldspieler, 6 Verteidiger und ein Torwart bilden das diesjährige Ultimate TOTS und wie erwartet geben sich hier nur Superstars die Klinke in die Hand. Nachfolgend stellen wir euch alle Ultimate TOTS-Spieler vor und zeigen euch, welche Upgrades sie erhalten haben. Neben den sehr hohen GES-Upgrades gab es vor allem viele Sterne-Upgrades für Spezialbewegung (SB) und / oder Schwacher Fuß (SF). Neue Traits gab es dagegen nur wenige und Positionsänderungen sind komplett vom Tisch.

Das sind die FIFA 23 TOTS Award Gewinner

Erstmals gibt es im Rahmen des Ultimate TOTS auch sogenannte TOTS Award Winners. Die TOTS Award Gewinner wurden aus den Ultimate TOTS-Spielern gewählt und haben in den Top 5 Fußballigen eine der nachfolgenden Auszeichnungen in der Saison 2022/23 erhalten. Um die Leistung der acht TOTS Award Gewinner zu würdigen, erhalten die eine spezielle Karte in FIFA 23.

Goldener Handschuh (Torwart)

Top-Torjäger

Spieler der Saison

Alle FIFA 23 TOTS Award Gewinner im Überblick

Spieler GES / Upgrades Position Verein Jude Bellingham ↑97 +5★ SF (84) =ZM Borussia Dortmund Robert Lewandowski ↑97 + 5★ SF (91) =ST FC Barcelona Erling Haaland ↑97 + 4★ SB / 5★ SF (88) =ST Manchester City Victor Osimhen ↑97 + 4★ SB / 5★ SF (83) =ST SSC Neapel Kylian Mbappe ↑97 (91) =ST Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia ↑96 + 5★ SB (74) =LF SSC Neapel Christopher Nkunku ↑95 + 5★ SF (86) =MS RB Leipzig Marc-Andre ter Stegen ↑94 + 1 Trait (88) =TH FC Barcelona

Das sind die FIFA 23 TOTS Award Gewinner.

Wie unterscheiden sich TOTS Award Gewinner von Ultimaten TOTS Spielern?

Die acht TOTS Award Gewinner gibt es in doppelter Kartenform: einmal als normale (blau-goldene) Ultimate TOTS Karte und einmal als grün-lilafarbene "TOTS Award Gewinner"-Karte.

Abgesehen vom unterschiedlichen Design, unterscheiden sich die beiden Karten aber nicht voneinander. Sprich: Ultimate TOTS Karte und TOTS Award Gewinner-Karte haben identische Werte und Aktionen.

Beide Kartenversionen sind nun in den Packs enthalten, allerdings fliegen die TOTS Award Gewinner-Kartenversionen am 16. Juni um 19:00 Uhr wieder raus. Ihr habt also nur kurz Zeit, die Karten zu bekommen.

