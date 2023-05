FIFA 23 Serie A TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 45 Nominierten könnt ihr wählen

Mehr zum FIFA 23 Team of the Season:

Die letzte öffentliche Wahl des Team-der-Saison-Events steht an und das ist der FIFA 23 Serie A TOTS Vote . Für die Abstimmung hat EA Sports 45 Nominees vorgestellt, aus denen ihr nun die besten Spieler in der italienischen ersten Liga auswählen sollt. Auf dieser Seite stellen wir euch die nominierten Spieler vor und zeigen euch, wie ihr beim Serie A TOTS Vote mitmachen könnt. Natürlich stellen wir euch das offizielle Team und ihre Upgrades vor, wenn EA Sports die Spieler enthüllt.

FIFA 23 Serie A Team of the Season Abstimmung: So nehmt ihr bei der Wahl teil

Die letzte Liga der Big 5 ist die Serie A und auch dafür hat EA Sports eine Abstimmung auf die Beine gestellt. Das Serie A TOTS ist das letzte Team, für das es eine Wahl im Rahmen des Team of the Season-Event gibt, also nutzt noch einmal die Gelegenheit, um bei der Online-Abstimmung auf der nachfolgenden EA Sports Webseite für eure Favoriten abzustimmen:

Hier geht’s zum FIFA 23 Serie A TOTS Vote

Welche Spieler wurden für das Serie A TOTS nominiert?

Für den FIFA 23 Serie A TOTS Vote hat EA Sports insgesamt 45 Nominees aufgestellt – 13 Stürmer, 14 Mittelfeldspieler, 13 Verteidiger und 5 Torhüter. Wie üblich gilt die Regel: Es können nur Spieler für die Wahl aufgestellt werden, die seit dem 3. April 2023 nicht mehr als ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team bekommen und eine gute Leistung in der Saison 2022/23 gezeigt haben.

Start und Ende des FIFA 23 Serie A TOTS Vote

Die Wahl für das FIFA 23 Serie A Team of the Season startet am Montag, dem 15. Mai 2023 um 19:00 Uhr, und läuft bis zum Donnerstag, dem 18. Mai 2023 um 19:00 Uhr.

Wie viele Spieler kommen ins FIFA 23 Serie A TOTS?

Wie erwähnt gehört das FIFA 23 Serie A Team of the Season ebenfalls zu den Big 5 der größten Fußballligen und wird daher von EA als "großes" Teams behandelt. Bedeutet: Es werden 15 Spieler im finalen Team landen, die entsprechend der Stimmenvergabe beim Vote ausgewählt werden. Aus welchen Spieler-Rollen sich das italienische Team zusammensetzt, ist recht flexibel, üblicherweise sind es aber vier Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, fünf Verteidiger und ein Torhüter. Die Team-Releases werden auch immer von ein paar exklusiven SBCs / Objectives begleitet, die noch ein paar weiterer Spieler vorstellen, die es beim Serie A TOTS-Vote ganz knapp nichts ins Team geschafft haben – im Grunde so etwas wie die "Ehrenvollen Erwähnungen" beim Team des Jahres.