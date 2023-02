FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL

In unserem FIFA 23 RTTF Upgrade Tracker erfahrt ihr die aktuellen Ratings der Road to the Finals-Spieler, wer sich für ein Upgrade qualifiziert hat und wann und wie das Rating einer RTTF-Karte steigen kann. Das FIFA 23 RTTF Event ist die begleitende Promo von EA Sports zu den K.O.-Phasen der Champions League (UCL), Europa League (UEL) und Europa Conference League (UECL) und läuft dementsprechend bis zu den jeweiligen Finalen Ende Mai / Anfang Juni. Ein großer Zeitraum, in dem die RTTF-Spieler mehrfach die Chance haben, die Gesamtwertung ihrer RTTF-Karten zu verbessern.

So funktionierten die Road to the Finals Upgrades in FIFA 23

Die K.O.-Runden der Champions League, Europa League und Europa Conference League haben begonnen und wie immer spendiert EA Sports ausgewählten Spielern der teilnehmenden Clubs die begehrten RTTF-Spezialkarten, die sich im Verlauf der Wettbewerbe verbessern können. Wie diese Upgrades funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen RTTF-Spieler in FIFA 23?

RTTF-Spieler erhalten in FIFA 23 ein erstes Upgrade, wenn sie von EA Sports für das Road to the Finals Event ausgewählt werden - also, wenn sie eine RTTF-Karte bekommen. Üblicherweise steigt dabei ihre Gesamtwertung und die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) bei diesem Initial-Upgrade nur leicht um +1 bis +3 GES, in einigen seltenen Fällen können sie aber auch höher ausfallen, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte sehr niedrig sind.

Neben dem steigenden Gesamtwert kann sich auch die Position des Spielers bei Erhalt der RTTF-Karte verändern, doch das passiert eher selten. Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (Weak Foot) und Spezialbewegung (Skill) sind beim Initial-Upgrade dagegen nicht üblich.

Können RTTF-Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Die Road to the Finals Karten sind dynamische Items und können daher (wie die Ones to Watch) weitere Verbesserungen nach ihrem Release erhalten. Dafür müssen die Mannschaften der jeweiligen RTTF-Spieler aber Tore / Siege in der Champions League, Europa League respektive Conference League erzielen. Insgesamt kann ein RTTF Spieler maximal fünf Upgrades bekommen und das selbst dann, wenn der gar nicht selbst aktiv am Match teilgenommen hat (die Mannschaftsleistung zählt). Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die möglichen Upgrades und entsprechenden Bedingungen:

RTTF Upgrade RTTF Upgrade Bedingung +1 Gesamtwertung 1. Sieg in K.O.-Runde (nach Start des RTTF-Events) +1 Gesamtwertung Für Viertelfinale qualifiziert +1 Gesamtwertung & 3 neue Eigenschaften Für Halbfinale qualifiziert 5★ Schwacher Fuß (SF / WF) Für Finale qualifiziert +1 Gesamtwertung & 5★ Spezialbewegung (Skill) Sieg im Finale Spieler, die bereits ein 5★ Schwacher Fuß oder 5★ Skills haben, erhalten stattdessen ein weiteres +1 GES-Upgrade. Welche Eigenschaften-Upgrades ein Spieler erhält, hängt von seiner Position und bestehenden Eigenschaften ab.

FUT Sheriff hat hier die FIFA 23 RTTF Upgrades bildlich dargestellt.

Wann bekommen RTTF-Spieler keine Upgrades?

Wenn das Team eines RTTF-Spielers aus dem entsprechenden Wettbewerb ausscheidet.

Wenn der RTTF-Spieler den Verein wechselt.

Wann wertet EA Sports die RTTF-Karten in FIFA 23 auf?

Bislang hat sich EA Sports noch nicht dazu geäußert, wann die RTTF-Karten in FIFA 23 ein Upgrade erhalten, wenn sich ein Spieler dafür qualifiziert hat. In der Vergangenheit hat EA Sports den qualifizierten Spielern oft kurz nach dem Spiel oder an einem Donnerstag-/Freitagabend ein individuelles Upgrade verpasst, zuletzt ist man aber dazu übergegangen, die eine Phase im jeweiligen Wettbewerb abzuwarten und dann allen qualifizierten Spielern ihre Verbesserung auf einmal zu spendieren. Es bleibt abzuwarten, wie EA diesmal vorgehen wird.

