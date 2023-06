FIFA 23 Shapeshifter Tracker: Alle Upgrades der Spieler im Überblick

In unserem FIFA 23 Shapeshifter Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler und Shapeshifter Icons mit ihren neuen Positionen, geboosteten Werten und sonstigen Upgrades vor, die EA Sports während des Events in den FUT Ultimate Team Modus bringt. Obendrein erklären wir euch, wie die Upgrades und die neuen Shapeshifter Premium Chemie-Boni funktionieren.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle FUT Shapeshifter Spieler mit ihren Upgrades, die EA Sports bislang veröffentlich hat (noch kommende Spieler findet ihr bei den Leaks). Zur besseren Übersicht haben wir die Spieler anhand ihrer aktuellen Gesamtwertung in absteigender Reihenfolge sortiert.

So funktionierten die Shapeshifter Upgrades und Premium Chemie in FIFA 23

Beim FIFA 23 Shapeshifter Event schlüpfen bekannte und beliebte Spieler und Ikonen in ganz neue Rollen und stellen sich neuen Aufgaben auf dem Rasen. EA Sports spendiert den Shapeshifter-Spielern aber nicht nur neue Positionen, sondern auch starke Upgrades und – ganz neu – Premium Chemie-Upgrades. Außerdem gibt es von manchen Shapeshifter Icons sogenannte "Twin Icons". Wie die Shapeshifter Upgrades funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Shapeshifter-Spieler in FIFA 23?

Wie man es kennt, bekommen die ausgewählten Shapeshifter-Spieler direkt mit dem Release ihrer Spezialkarten in FIFA 23 ein sehr starkes Upgrade ihrer Gesamtwertung sowie maßgeschneiderte Boosts für ihre Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis). Wie stark die einzelnen Upgrades ausfallen, hängt maßgeblich von der Basis-Karte (non Inform) und der Leistung der Spieler ab, sie fallen aber allgemein ziemlich heftig aus (bis 99er-OVRs und Werte).

Die verbesserte Gesamtwertung ist aber erst der Anfang, denn traditionell bekommen die Shapeshifters auch Sterne Upgrade bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill) und vereinzelt auch neue Eigenschaften (Traits).

Knackpunkt der Shapeshifter ist aber der Positionswechsel bei allen Spielern. Das Ganze funktioniert recht ähnlich wie beim Out of Position Event oder die Rulebreakers. Sprich: Jeder Spieler erhält eine neue primäre und sekundäre Spielerpositionen mit entsprechenden Werte-Boosts, wodurch sie auf dem Feld ganz neu eingesetzt werden können und neue Stärken und Schwächen entwickeln, was euch als Trainer komplett neue Spielstile und Taktiken ermöglicht.

Obendrein gibt es für ein paar Shapeshifter die neuen "Premium Chemie"-Upgrades und einige Shapeshifter Icons erhalten ein Twin Icon.

Was sind Premium Chemie Shapeshifter?

Mit FIFA 23 hat EA bekanntlich das Chemie-System umgekrempelt und dessen Vorteile sollen nun auch bei den Shapeshiftern ins Spiel kommen – zwar nicht für alle Spieler, doch ein paar Shapeshifter haben ein kleines Krone-Symbol am oberen Ende der Karte (Veteranen kennen die Krone wahrscheinlich noch von den FIFA 22 FUTTIES), dass sie als volle Chemie-Spieler auszeichnet.

Das bedeutet, dass sie – wie Icons oder Heroes – automatisch volle Chemie erhalten, wenn sie auf ihrer Stammposition oder einer ihrer Zweitpositionen spielen. Obendrein gewähren sie wie die Heroes oder Trainer zwei Chemiepunkte auf die Liga (statt wie üblich nur einen). Das macht die Shapeshifter mit Krone zu sehr interessanten Optionen, da ihr sie einfach ins Team reinklatschen könnt, ohne groß auf ihre Verlinkung achten zu müssen.

Normale Shapeshifter ohne die Krone müssen dagegen ganz normal mit Spielern derselben Nationalität / Liga / Verein verlinkt werden, um den Chemie-Bonus zu erhalten und sie bekommen auch nur einen Punkt.

Was sind Shapeshifter Twin Icons?

Ein paar der Shapeshifter Ikonen erhalten nicht nur eine stark verbesserte Karte, sondern gleich zwei Kartenversionen. Diese unterscheiden sich vor allem in den möglichen Positionen, können aber auch Unterschiede bei einzelnen Werten haben. Die Shapeshifter-Zwillinge sind gleichzeitig in Packs enthalten.

Können Shapeshifter Karten weitere Upgrades erhalten?

Nein! Bei den Shapeshifters handelt es sich um NICHT dynamische Items, daher können sie auch nach ihrem Release auch keine weiteren Verbesserungen wie die Road to the Finals oder Ones to Watch erhalten. Da die Shapeshifter-Karten aber bereits extrem starke Upgrades zum Release erhalten, wären weitere Verbesserungen übertrieben. Ohnehin gehören die Shapeshifters oftmals zu den besten Karten im Spiel.

Mehr zu FIFA 23: