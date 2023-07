FIFA 23 Level Up Tracker: Alle Upgrades der Spieler im Überblick

In unserem FIFA 23 Level Up Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler mit ihren verbesserten Level Up Basiskarten und ihren nochmals verbesserten Level Up Upgrade-Karten vor, die EA Sports während des Events in FUT Ultimate Team Modus vorstellt. Obendrein erklären wir euch, wie die Upgrades und die Level Up Premium-Boni funktionieren.

In der nachfolgenden Tabelle listen wir euch alle Level Up Spieler mit ihren Upgrades auf, die EA Sports bislang veröffentlicht hat (noch kommende Spieler findet ihr dagegen bei den Level UP Leaks ). Zur besseren Übersicht haben wir die Spieler anhand ihrer aktuellen Gesamtwertung in absteigender Reihenfolge sortiert.

So funktionierten die Level Up Upgrades in FIFA 23

Beim FIFA 23 Level Up Event erhalten bekannte Stars und beliebte Nachwuchstalente zwei stark verbesserte Spezialkarten-Versionen, wobei die erste Version bei einer zugehörigen Aufgabe zum Einsatz kommt, um die nochmals verbesserte zweite Kartenversion freizuschalten. Wie die Level UP Upgrades funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhält, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Level Up-Spieler in FIFA 23?

Wie üblich erhalten auch die Level Up Spieler direkt zum Release ihrer jeweiligen Level Up Basiskarte in FIFA 23 ein sehr starkes Upgrade, das ihre Gesamtwertung und Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) stark erhöht. Zusätzlich sind Sterne-Upgrade bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) und / oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill) möglich. Neue Eigenschaften, Premium-Chemie oder andere Verbesserungen gibt es dagegen erst bei der Level Up-Upgradekarten-Version. Neue Positionen sind dagegen nicht üblich.

Was sind Level Up Premium Karte und wie funktionieren die Premium-Chemie Upgrades?

Sie vom vorangegangenen Shapeshifters-Event bekannte Premium-Chemie-Upgrades gibt es auch beim Level Up Event wieder! Falls ihr das System noch nicht kennt: Einige ausgewählte Spieler haben ein kleines Krone-Symbol am oberen Ende der Karte (oftmals handelt es sich dabei um die verbesserte Level Up Upgrade-Karte, die man sich durch Aufgaben verdienen muss), dass sie als Premium-Chemie-Spieler auszeichnet.

Premium-Chemie-Spieler erhalten automatisch volle Chemie, wenn sie auf ihrer Stammposition oder einer ihrer Zweitpositionen spielen. Obendrein gewähren sie zwei (statt wie üblich nur einen) Chemiepunkte auf die Liga (wie die Heroes oder Trainer). Das macht die Level UP Premium-Spieler zu sehr interessanten Optionen, da ihr sie einfach ins Team hineinwerfen könnt, ohne groß auf ihre Verlinkung achten zu müssen.

Normale Level Up Spieler ohne die Krone müssen dagegen ganz normal mit Spielern derselben Nationalität / Liga / Verein verlinkt werden, um den Chemie-Bonus zu erhalten und sie bekommen auch nur einen Punkt.

Können Level Up Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja, die FIFA 23 Level Up Basiskarten können ein weiteres Upgrade bekommen, aber nicht auf die übliche Art, sondern wie man es zuletzt bei den FIFA 23: FUT Ballers oder Future Stars Akademiespielern gesehen hat. Von den Level Up Spieler gibt es zwei Kartenversionen: Die Basiskarte erhält bereits das sehr starke Initial-Upgrade zum Release und die zweite Karte ist eine nochmals verbesserte Kartenversion (bessere Werte, Sterne-Upgrades bei schwacher Fuß und Spezialbewegung, neue Eigenschaften, dynamisches Bild, Premium-Chemie etc.), die ihr nur durch das Lösen der zugehörige "Level Up Your Game"-Aufgabe erspielen könnt.

Zurück zum FIFA 23: Level Up Inhaltsverzeichnis

Mehr zu FIFA 23: