FIFA 23 Süper Lig TOTS: Valencia, Icardi und Borini sahnen kräftig ab

Mit dem FIFA 23 Süper Lig TOTS bringt EA Sports das fünfte kleine Team des Team der Saison Events ins Spiel. Insgesamt zehn Spieler der ersten türkischen Liga wurden ausgewählt und mit hohen Upgrades ausgezeichnet – acht Spieler entfallen dabei auf das eigentlichen Süper Lig TOTS und zwei Spieler könnt ihr euch über SBC / Objective holen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Kandidaten es ins Süper Lig Team of the Season 2022/23 geschafft haben und welche Verbesserungen ihnen zuteilwurden.

FIFA 23 Süper Lig TOTS: Die Besten der Spieler der Türkei in 2022/23

Der fünfte Sonntag des Team of Season-Events in FIFA 23 rückt das Süper Lig TOTS ins Rampenlicht. Wie für ein kleines Team üblich, besteht es aus acht Spielern, welches in drei Stürmer, zwei Mittelfeldspieler, zwei Verteidiger und einen Torwart aufgeteilt ist. Hinzu gesellen sich noch zwei Süper Lig TOTS Spieler – zwei Mittelfeldspieler – die ihr via Squad Building Challenge / Objective bekommen könnt.

Die Upgrades der Süper Lig TOTS Spieler kommen zwar nicht an die der großen Teams heran, dennoch fallen sie ziemlich hoch aus. Jeder Spieler hat ein gewaltiges GES-Upgrade erfahren und so gut wie immer auch ein Sterne-Upgrade der Spezialwerte Spezialbewegung (SB) / Schwacher Fuß (SF) bekommen. Gelegentlich wurden auch neue Eigenschaften (Traits) verteilt, doch Positionsänderungen gab es keine.

Süper Lig TOTS

Enner Valencia ↑95 + 5★ SB (75) =ST Fenerbahce Istanbul Mauro Icardi ↑92 + 4★ SB / 5★ SF (77) =ST Galatasaray Istanbul Fabio Borini ↑92 + 4★ SB / 4★ SF + 1 Tait (75) =LF Fatih Karagümrük SK Dries Mertens ↑91 + 5★ SB (84) =ZOM Galatasaray Istanbul Badou Ndiaye ↑90 + 4★ SF (72) =ZM Adana Demirspor Mert Günok ↑89 + 3★ SF + 2 Traits (73) =TH Besiktas Istanbul Ferdi Kadioglu ↑89 (73) =RV Fenerbahce Istanbul Abdulkerim Bardakci ↑88 + 4★ SF + 2 Traits (74) =IV Galatasaray Istanbul

Süper Lig TOTS Spieler via SBC / Ziele

Spieler GES / Upgrades Position Verein Nathan Redmond ↑90 + 4★ SF (75) =LM Besiktas Istanbul Sergio Oliveira ↑90 + 4★ SB (79) =ZM Galatasaray Istanbul

Info: Wie bei den kleinen Teams üblich, wurde auch das Süper Lig TOTS nicht durch eine vorangegangene Wahl ausgesucht, sondern von EA Sports zusammengestellt. Die Regeln bleiben aber dieselben: Nur Spieler, die in der Saison 2022/23 eine konstant hohe Leistung gezeigt haben und seit April maximal ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team erhalten haben, können ins Team kommen.

