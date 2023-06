Final Fantasy 16 - Alle 50 Trophäen erklärt und wie ihr sie bekommt

In Final Fantasy 16 gibt es 50 Trophäen zu holen und hier lest ihr, was sie sind und auch, wie ihr sie am besten holen könnt. Einige gibt es fast umsonst, andere sind hart und für mindestens ein müsst ihr Final Fantasy 16 zweimal durchspielen.

Final Fantasy 16 Trophäen

Story-Trophäen Final Fantasy 16

Die klassischen Trophäen, für die ihr nichts tun müsst, außer einmal Final Fantasy 16 durchzuspielen. Schwierigkeitsgrad ist egal, seht einmal den Abspann und ihr habt diese Trophäen.

Rückkehr (Bronze) – Erwache aus einem Traum (Story)

– Erwache aus einem Traum (Story) Aus großer Kraft (Bronze) – Empfange eine unbekannte Macht (Story)

– Empfange eine unbekannte Macht (Story) Hingabe (Bronze) – Erkenne dein Schicksal an (Story)

– Erkenne dein Schicksal an (Story) Geächtet (Bronze) – Rebelliere gegen dein Schicksal (Story)

– Rebelliere gegen dein Schicksal (Story) Vermächtnis (Bronze) – Beschreite einen neuen Weg (Story)

– Beschreite einen neuen Weg (Story) Rosenduft (Bronze) – Schwelge in Erinnerungen (Story)

– Schwelge in Erinnerungen (Story) Stein zu Sand (Bronze) – Nimm Rache (Story)

– Nimm Rache (Story) Zwei Lohen (Bronze) – Vereine die Flammen (Story)

– Vereine die Flammen (Story) Schwur (Bronze) – Werde eins (Story)

– Werde eins (Story) Der perfekte Leib (Bronze) – Nimm die letzte Kraft in dir auf (Story)

– Nimm die letzte Kraft in dir auf (Story) Asche zu Asche (Bronze) – Entkomme der Dunkelheit (Story)

– Entkomme der Dunkelheit (Story) Ein Stern am Himmel (Gold) – Erfülle einen Traum (Story)

Kampf-Trophäen Final Fantasy 16

Für diese Trophäen müsst ihr teilweise sehr spezifische Aufgaben mit ,meist speziellen Fertigkeiten im Kampf vollbringen. Bei all diesen Trophäen sind Leistungen in der Halle des ewigen Eifers ausgenommen, das heißt, ihr müsst sie im regulären Spiel erreichen. Die einzige Ausnahme: "Du bist nicht mein Boss".

Du bist nicht mein Boss (Bronze) – Besiege einen Bossgegner, ohne Schaden zu nehmen: Das geht am besten mit dem Ring des zeitigen Ausweichens und dem Story-Schwierigkeitsgrad.

– Besiege einen Bossgegner, ohne Schaden zu nehmen: Das geht am besten mit dem Ring des zeitigen Ausweichens und dem Story-Schwierigkeitsgrad. Vollstrecker (Bronze) – Führe Vollstreckung an zehn Gegnern aus: Werft einen Gegner mit einer Fertigkeit zu Boden. Wenn er danach nur noch wenig Lebensenergie hat, geht ran und attackiert ihn normale, Clive wird ihn dann "vollstrecken".

– Führe Vollstreckung an zehn Gegnern aus: Werft einen Gegner mit einer Fertigkeit zu Boden. Wenn er danach nur noch wenig Lebensenergie hat, geht ran und attackiert ihn normale, Clive wird ihn dann "vollstrecken". Berauscht (Bronze) – Besiege 20 Gegner im Limitrausch: Aktivier mit den beiden Sticks den Limitrausch, wenn er voll ist und attackiert normale Gegner mit nicht so viel Lebensenergie.

– Besiege 20 Gegner im Limitrausch: Aktivier mit den beiden Sticks den Limitrausch, wenn er voll ist und attackiert normale Gegner mit nicht so viel Lebensenergie. Fliege rosarisches Feuer (Bronze) – Triff einen Gegner 15 Mal mit Phönixschuss oder Phönixhieb: Wählt den Phönix aus und ladet einen normalen Schuss oder Angriff (Dreieck / Quadrat) auf und greift dann an.

– Triff einen Gegner 15 Mal mit Phönixschuss oder Phönixhieb: Wählt den Phönix aus und ladet einen normalen Schuss oder Angriff (Dreieck / Quadrat) auf und greift dann an. Donnerwetter (Bronze) – Bring 50 durch Blinde Gerechtigkeit entstandene Blitze dazu sich zu entladen: Wählt Garuda (Blitze) aus und drückt die Kreis-Taste. Markiert einen oder mehrere Gegner und greift diese danach an, damit die Energiekugeln bei ihnen sich entladen.

– Bring 50 durch Blinde Gerechtigkeit entstandene Blitze dazu sich zu entladen: Wählt Garuda (Blitze) aus und drückt die Kreis-Taste. Markiert einen oder mehrere Gegner und greift diese danach an, damit die Energiekugeln bei ihnen sich entladen. 100 Mfps (Bronze) – Triff Gegner 100 Mal mit einem Megaflare der Stufe 2 oder höher: Wählt Bahamut aus und steigert vorher die Fertigkeit Megaflare einmal. Dann benutzt die Kreistaste, um die Flare aufzuladen, je länger, desto effektiver. Hierfür reicht aber eine Level-1-Aufladung. Dann löst die Megaflare aus. Es funktioniert am besten, wenn viele Gegner auf dem Feld sind, dann haben die Energiebälle mehr Ziele.

– Triff Gegner 100 Mal mit einem Megaflare der Stufe 2 oder höher: Wählt Bahamut aus und steigert vorher die Fertigkeit Megaflare einmal. Dann benutzt die Kreistaste, um die Flare aufzuladen, je länger, desto effektiver. Hierfür reicht aber eine Level-1-Aufladung. Dann löst die Megaflare aus. Es funktioniert am besten, wenn viele Gegner auf dem Feld sind, dann haben die Energiebälle mehr Ziele. Hitzkopf (Bronze) – Triff innerhalb eines Kampfes zweimal mit einem Konterschwall

– Triff innerhalb eines Kampfes zweimal mit einem Konterschwall Verhängnisvolle Affäre (Bronze) – Besiege nach dem Einsatz von Fatale Umarmung fünf Gegner in der Luft

– Besiege nach dem Einsatz von Fatale Umarmung fünf Gegner in der Luft Abgehoben (Bronze) – Triff Gegner mit Krallentanz, Orkanrad und Rochade, ohne zwischendurch auf dem Boden aufzukommen

– Triff Gegner mit Krallentanz, Orkanrad und Rochade, ohne zwischendurch auf dem Boden aufzukommen Blitzaktion (Bronze) – Bring einen Gegner dazu, einem Kugelblitz drei Hiebe zu versetzen, bevor dieser verschwindet

– Bring einen Gegner dazu, einem Kugelblitz drei Hiebe zu versetzen, bevor dieser verschwindet Unantastbar (Bronze) – Wehre 10 feindlichen Angriffe mit Granitschild ab

– Wehre 10 feindlichen Angriffe mit Granitschild ab Stein und Bein (Bronze) – Triff Gegner innerhalb eines Kampfes zweimal mit dem dritten Schlag eines Titanischen Konters

– Triff Gegner innerhalb eines Kampfes zweimal mit dem dritten Schlag eines Titanischen Konters Megaflink (Bronze) - Führe während des Aufladens eines einzigen Megaflares dreimal perfektes Ausweichen aus

- Führe während des Aufladens eines einzigen Megaflares dreimal perfektes Ausweichen aus Verschleiert (Bronze) - Friere 10 Gegner mit Permafrost ein, indem du Angriffen mit Frostschleier perfekt ausweichst

- Friere 10 Gegner mit Permafrost ein, indem du Angriffen mit Frostschleier perfekt ausweichst Kaltblütig (Bronze) - Besiege gleichzeitig mindestens drei Gegner, die mit Schockfrost, Permafrost oder Diamantstaub eingefroren wurden

- Besiege gleichzeitig mindestens drei Gegner, die mit Schockfrost, Permafrost oder Diamantstaub eingefroren wurden Jede einzelne Sehne (Bronze) - Triff Gegner fünfmal mit einem Zantetsuken der Stufe 2 oder höher

- Triff Gegner fünfmal mit einem Zantetsuken der Stufe 2 oder höher Eine Handvoll Stahl (Bronze) – Führe innerhalb eines Kampfes drei Stahlkonter aus

– Führe innerhalb eines Kampfes drei Stahlkonter aus Übermensch (Bronze) – Füge einem Gegner 50.000 Schaden zu, während sein Kampfgeist gebrochen ist: Das gilt nicht als Ifrit. Das werdet ihr zum Ende des Spiels hin schaffen, wenn eure Angriffe ausgebaut sind und ihr eine Reihe von Fertigkeits-Attacken in der Zeit, wo der Gegner gebrochen ist, ausführen könnt.

Allgemeine Trophäen Final Fantasy 16

Hier findet ihr alles, was es sonst zu tun gibt: Jagdaufträge, Fertigkeiten-Steigerungen, Sammelitems und so weiter. Einiges davon lässt sich sehr einfach erreichen - fünfmal Torgal zu streicheln habt ihr sicher längst erledigt -, aber eine Trophäe ist besonders herausfordernd: Für Finalste Fantasie müsst ihr Final Fantasy 16 ein zweites Mal auf dem Schwierigkeitsgrad "Final Fantasy" durchspielen. Gut, dass man alle Zwischensequenzen abbrechen kann.

Esper Esperciale (Bronze) – Meistere sämtliche Esper-Kräfte und Fertigkeiten: Das ist relativ einfach zum Ende des Spiels hin. Holt euch alle Fertigkeitenpunkte zurück, dann nutzt sie alle auf eine Esper. Danach könnt ihr sie wieder zurückholen und richtig verteilen.

– Meistere sämtliche Esper-Kräfte und Fertigkeiten: Das ist relativ einfach zum Ende des Spiels hin. Holt euch alle Fertigkeitenpunkte zurück, dann nutzt sie alle auf eine Esper. Danach könnt ihr sie wieder zurückholen und richtig verteilen. Meisterlich (Gold) – Meistere alle Esper-Kräfte und Fertigkeiten: Hier hilft nur Geduld und New-Game-Plus. In einem Durchgang ist das praktisch unmöglich, zum Ende eines New-Game-Plus-Durchgangs solltet ihr es schaffen.

– Meistere alle Esper-Kräfte und Fertigkeiten: Hier hilft nur Geduld und New-Game-Plus. In einem Durchgang ist das praktisch unmöglich, zum Ende eines New-Game-Plus-Durchgangs solltet ihr es schaffen. Edle Tröpfchen (Bronze) – Bring deinen Trankbeutel und die Stärke deiner Mittel auf die höchstmögliche Stufe

– Bring deinen Trankbeutel und die Stärke deiner Mittel auf die höchstmögliche Stufe Aushängeschild (Silber) – Sammle alle sechs Schilder deiner Verbündeten

– Sammle alle sechs Schilder deiner Verbündeten Berühmt berüchtigt (Bronze) – Bezwinge zehn berüchtigte Gefahren: Geht an das Jagd-Brett im Versteck und akzeptiert, was an Aufträgen da ist. Zehn dieser Gegner später habt ihr es geschafft.

– Bezwinge zehn berüchtigte Gefahren: Geht an das Jagd-Brett im Versteck und akzeptiert, was an Aufträgen da ist. Zehn dieser Gegner später habt ihr es geschafft. Jägermeister (Silber) – Erledige alle Jagdaufträge: Spielt im Final-Fantasy-Modus nach dem ersten Durchspielen. Tut alles, was das Jagdbrett neben dem Moogle im Versteck euch sagt, jagt sie alle und schaut vor der letzten Mission noch mal drauf.

– Erledige alle Jagdaufträge: Spielt im Final-Fantasy-Modus nach dem ersten Durchspielen. Tut alles, was das Jagdbrett neben dem Moogle im Versteck euch sagt, jagt sie alle und schaut vor der letzten Mission noch mal drauf. Prüfstein (Bronze) – Schließe eine Chronolith-Prüfung ab

– Schließe eine Chronolith-Prüfung ab Mein Schatzzz (Silber) – Vervollständige die Sammlung in Clives Zimmer

– Vervollständige die Sammlung in Clives Zimmer Aufgedonnert (Bronze) – Schmiede oder verbessere fünf Ausrüstungsgegenstände

– Schmiede oder verbessere fünf Ausrüstungsgegenstände Weltenbrand (Silber) – Schmiede das legendäre Schwert Götterdämmerung

– Schmiede das legendäre Schwert Götterdämmerung Wenn der Postmann zehnmal klingelt (Bronze) – Lies zehn in der Post eingegangene Briefe: Geht immer wieder mal in Clives Zimmer im Versteck und schaut die Post durch.

– Lies zehn in der Post eingegangene Briefe: Geht immer wieder mal in Clives Zimmer im Versteck und schaut die Post durch. Wissenswert (Bronze) – Hilf Harpokrates, eine Wissensstufe von 5 zu erreichen: Immer, wenn ihr einen Schwung Sachen gemacht habt und weiter in der Story seid, dann schaut im Archiv bei Harpokrates vorbei. Vergesst nicht, das vor der letzten Mission noch einmal zu tun.

– Hilf Harpokrates, eine Wissensstufe von 5 zu erreichen: Immer, wenn ihr einen Schwung Sachen gemacht habt und weiter in der Story seid, dann schaut im Archiv bei Harpokrates vorbei. Vergesst nicht, das vor der letzten Mission noch einmal zu tun. Still und leise (Silber) – Nimm alle 16 Spenden deiner Unterstützer entgegen: Ihr sammelt in Nebenmissionen, Jagdaufträggen und manchmal auch so Ruhm. Geht im Versteck an den Tresen in der Messe, dort bekommt ihr Sachen, wenn ihr genug Ruhm habt, und zwar 16 Mal.

– Nimm alle 16 Spenden deiner Unterstützer entgegen: Ihr sammelt in Nebenmissionen, Jagdaufträggen und manchmal auch so Ruhm. Geht im Versteck an den Tresen in der Messe, dort bekommt ihr Sachen, wenn ihr genug Ruhm habt, und zwar 16 Mal. Den darf man streicheln (Bronze) – Streichle Torgal fünfmal: Habt ihr eh schon gemacht, oder? Wenn nicht, schämt euch, und holt das schnell nach.

– Streichle Torgal fünfmal: Habt ihr eh schon gemacht, oder? Wenn nicht, schämt euch, und holt das schnell nach. Ein fabelhaftes Tier (Bronze) – Triff Gegner fünfmal mit perfekten Torgal-Kommandos: Rüstet den Ring des zeitigen Angriffs oder den Ring des zeitigen Beistands aus, damit Torgal selbstständig seine Angriffe ausführt. Es dauert nicht lange, dann ist das hier geschafft.

– Triff Gegner fünfmal mit perfekten Torgal-Kommandos: Rüstet den Ring des zeitigen Angriffs oder den Ring des zeitigen Beistands aus, damit Torgal selbstständig seine Angriffe ausführt. Es dauert nicht lange, dann ist das hier geschafft. Das Glück dieser Erde (Bronze) – Reite zum ersten Mal auf Ambrosia: Lest hier, wie es geht: Final Fantasy 16 Reittier finden - So bekommt ihr euren eigenen Chocobo . Aber ihr müsst grundsätzlich in der Hauptquest "Ein dunkles Omen" erreichen, dann wird die Nebenquest "Ein ritterlicher Vogel" freigeschaltet. Erledigt sie und ihr bekommt Ambrosia.

– Reite zum ersten Mal auf Ambrosia: Lest hier, wie es geht: Final Fantasy 16 Reittier finden - So bekommt ihr euren eigenen Chocobo . Aber ihr müsst grundsätzlich in der Hauptquest "Ein dunkles Omen" erreichen, dann wird die Nebenquest "Ein ritterlicher Vogel" freigeschaltet. Erledigt sie und ihr bekommt Ambrosia. Clive war hier (Bronze) – Besuche alle Orte auf der Weltkarte und den Umgebungskarten

– Besuche alle Orte auf der Weltkarte und den Umgebungskarten Stammgast (Bronze) – Gib 36.000 Gil in der Versunkenen Krone aus

– Gib 36.000 Gil in der Versunkenen Krone aus Finalste Fantasie (Gold) – Schließe das Spiel im Final-Fantasy-Modus ab: Spielt das Spiel einmal normal durch, dann könnt ihr für den zweiten Durchgang diesen Schwierigkeitsgrad auswählen. Dann spielt es darauf noch mal durch.

– Schließe das Spiel im Final-Fantasy-Modus ab: Spielt das Spiel einmal normal durch, dann könnt ihr für den zweiten Durchgang diesen Schwierigkeitsgrad auswählen. Dann spielt es darauf noch mal durch. Der Chronist (Platin) – Und so endet unsere Reise: Wie immer. Sammelt alle anderen Trophäen und ihr bekommt Platin.

