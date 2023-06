Final Fantasy 16 – So craftet ihr Götterdämmerung, die beste Waffe im Spiel

Die beste Waffe in einem Spiel ist immer eine große Sache und Final Fantasy 16 weiß das auch. Deshalb wird es euch nicht zu leicht gemacht endlich Götterdämmerung, das beste Schwert in Final Fantasy 16, das Clive je schwingen wird, zu bekommen. Und ihr findet es auch nicht, ihr müsst Götterdämmerung selbst craften. Oder zumindest ein paar sehr wichtige Dinge finden. Lest hier, wie ihr Götterdämmerung, die beste Waffe in Final Fantasy 16, bekommt. Im ersten Durchgang jedenfalls.

Das wollt ihr doch: Die beste Waffe in Final Fantasy 16 und noch eine Trophäe dazu!

Der Bauplan für Götterdämmerung:

Um den Bauplan für Götterdämmerung zu bekommen, müsst ihr eine Serie von Nebenquests für den Schmied Schlehdorn erledigen. Diese Serie heißt seines Glückes Schmied. Diese vier Quests starten grundsätzlich im Versteck und ihr könnt sie, sobald sie verfügbar sind, jederzeit erledigen und nachholen. Wenn ihr also eine der viel „Seines Glückes Schmied“ Quests nicht gleich macht, ist das nicht schlimm, es geht nichts verloren. Hier die Hauptquests, ab denen ihr die jeweilige Nebenquest bekommt:

Ragnarök bekommt ihr zusammen mit dem Bauplan für Götterdämmerung. (Final Fantasy 16)

Die Materialen für Götterdämmerung

Wenn ihr den Bauplan habt, dann habt ihr auch Ragnarök, aber ihr braucht noch mehr. Ihr könnt einige der Materialen für Götterdämmerung schon vorher bekommen, aber da ihr die letzten erst mit der Hauptquest „Zurück an die Quelle“ bekommt, könnt ihr auch bis dahin warten, bevor ihr euch wirklich auf die Suche macht. Es ist nur wichtig, dass ihr diese Materialien niemals verkauft: Orichalcum, Dunkelstahl und primitives Jagdhorn!

Ihr braucht drei Mal Orichalcum. Dies ist ein Drop von berüchtigten Gefahren, den Jagdaufträgen, die ihr im Laufe des Spiels bekommt. Hier die drei Gegner, die ihr besiegen müsst, um Orichalcum zu bekommen.

Orichalcum 1, ab Hauptquest „Aus der Versenkung“: Atlas

Oricalcum 2, ab Hauptquest „Die Überfahrt“: Gochimära

Orichalcum 3, ab Hauptquest „Zurück an die Quelle“: Behemoth König

Drei Mal Orichalcum sind gefragt. (Final Fantasy 16)

Als nächstes braucht ihr zwei Mal Dunkelstahl, das auch nicht überall herumliegt.

Dunkelstahl 1, ab Hauptquest „Brüder“: Thanatos

Dunkelstahl 2, ab Hauptquest „Zurück an der Quelle“: Prinz des Todes

Dann braucht ihr zwei Mal Dunkelstahl. (Final Fantasy 16)

Und schließlich fehlt noch eine letzte Zutat für Götterdämmerung. Ein primitives Jagdhorn. Das klingt erst mal nach nichts Besonderem, ist aber nicht leicht in Final Fantasy 16 zu finden. Dafür spielt ihr auch Hauptquest bis „Brüder“ und macht euch dann auf die Suche nach diesem Monster: Gobermouch

Einen Goblin töten und schon habt ihr die letzte Zutat. Kann doch nicht schwer sein. (Ist es auch nicht.)

Wenn ihr alle Zutaten für Götterdämmerung zusammenhabt, also drei Mal Orichalcum, zwei Mal Dunkelstahl und ein primitives Jagdhorn und euch zuvor um den Bauplan gekümmert habt, ist es endlich Zeit zu Schlehdorn zu gehen. Ihr findet den Schmied natürlich im Versteck. Geht hin, lasst euch Götterdämmerung bauen und dann habt ihr die beste Waffe, die ihr im ersten Durchgang von Final Fantasy 16 haben werdet. 375 Schaden! Aber warum diese Einschränkung „im ersten Durchgang“? Weil es im New Game+ noch eine bessere gibt, aber dazu in Kürze mehr.

Endlich könnt ihr Götterdämmerung schmieden! (Final Fantasy 16)

Wenn ihr Götterdämmerung schmieden lasst, bekommt ihr die Trophäe Weltenbrand. Mehr zu den Trophäen von Final Fantasy 16 findet ihr hier.

